Durbē būs galvenās ielas - Raiņa ielas - ceļojums laikā

"Pie Raiņa ielas, kāda tā ir šodien, visi esam pieraduši, bet Raiņa ielu, agrāk Z.A.Meierovica ielu, kāda tā bija agrāk, daudzi jau

piemirsuši vai pat nav piedzīvojuši. Mūsu pienākums ir saglabāt savu mantojumu, vērtīgās atmiņas par šo ielu, kur gandrīz katrs nams glabā interesantus vēsturiskus notikumus un stāstus," atzīst Durbes kultūras nama vadītāja D.Veilande.

9.jūlijā plkst. 18 pie Durbes pilskalna notiks autoorientēšanās sacensības, bet vakarā sākot no plkst. 22 pilskalnā "ceremoniju

meistars" Mārcis Grīnbarts aicina uz muzikālu vakaru.

10.jūlijā Raibā muižā pie dīķa plkst. 10 rītu iekrāsos Liepājas mežragu kvartets. No plkst. 11 līdz 16 visas Raiņa ielas garumā jau sākot no pļavas pie ielas sākuma būs dažādi pārsteigumi - notiks izstādes, ekskursijas, tirgošanās, loku šaušanas aktivitātes, SIA "EVI &JO" vīna un liķieru degustācija, muzikāli sveicieni, durbenieku Laumas un Jāņa Baueru dārza apskate un mīļi pārsteigumi no Raiņa ielas māju iedzīvotājiem.

Apmeklētāji varēs doties pa Raiņa ielu līdz Raibai muižai un atpakaļ ar vilcieniņu "Libau Train" (brauciena laikā noteikti sejas maskās). Varēs satikt Vecpils Dižlāņu muižas dāmas un nofotografēties ar viņām. Pie Durbes muzeja varēs saņemt informatīvu bukletu, kas palīdzēs izstaigāt Raiņa ielu, iepazīstot tās vēsturi, notikumus, ēkas un izzināt neparastus cilvēkstāstus. Plkst. 13 pie Durbes muzeja sāksies ekskursija pa Raiņa ielu, ko vadīs Durbes muzeja krājumu glabātājs Reinis Bahs.

Bērnus iepriecinās kazas un trusīši, vizināšanās ar poniju, arī muzikāli rotaļīgas izklaides ar Tīģerīti, Meža feju, Minniju un Mikiju. Muzikālus sveicienus sūtīs Evelīna Krama, Renārs un Kristers Juzupi, ansamblis "Krētas Freska". Būs Zaigas Lazdiņas-Radziņas dziesmu grāmatiņas "Es nāku no Durbes" prezentācija.

Plkst. 16 no Raibās muižas pretī veikalam notiks motorizēto transporta līdzekļu "Raiņa iela pēc remonta" atklāšanas parāde.

Ceļojuma noslēgumā plkst. 23 visi aicināti doties audiovizuālā nakts ielas pastaigā, kur apmeklētājiem vēlams ierasties gaišās drēbēs, jo būs iespēja zīmēt ar speciālām krāsām uz ķermeņa vai apģērba, kuras neona gaismā spīdēs spilgtas un krāsainas.

Slikta laika apstākļos var tikt mainīta aktivitātes vieta, sekosim reklāmai (Daira Veilande, 29360509). Radīsim kopīgi svētku noskaņu no

Raiņa ielas bruģīša līdz pat Raibai muižai, bet ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības!