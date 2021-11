Trešdien, 24. novembrī, Dienvidkurzemi apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Pašvaldības administratīvajā centrā Grobiņā notika pārrunas par aktuāliem jautājumiem un pēc tam ministrs kopā ar domes priekšsēdētāju Aivaru Priedolu devās apskatīt ceļu infrastruktūras objektus.

A.Priedols un citi pašvaldības pārstāvji sarunā ar satiksmes ministru A. Linkaitu pārrunāja trīs aktuālus jautājumus, informē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un marketinga daļas vadītāja Kristīne Pastore.

Pirmais no tiem bija par vairāku valsts ceļu posmu nodošanu pašvaldībām, pretī par to saņemot valsts dotāciju 1560 eiro apmērā par katru kilometru. Kā paskaidroja T. Linkaits, pēc aprēķiniem šī vidēji ir tā summa, kas nepieciešama ceļu uzturēšanai. Šādu dotāciju pašvaldības, kas būtu gatavas pārņemt valsts ceļu posmus savā apsaimniekošanā, saņemtu turpmākos piecus gadus. Ministrs norādīja, ka Dienvidkurzemes novads varētu būt viens no pirmajiem, kas piekristu šādam piedāvājumam, taču piebilda, ka nekādā gadījumā šāda valsts ceļu pārņemšana nav obligāta.

Ministrs Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājam iesniedza sarakstu ar valsts ceļu posmiem, ko piedāvā pārņemt pašvaldībai. “Mēs ar deputātiem un speciālistiem rūpīgi izvērtēsim piedāvājumu, ieguvumus no tā un dosim ziņu,” sacīja A. Priedols. Viņš arī piebilda, ka, “kaut ko ņemot, mēs kaut ko gribam arī dot” un šis kaut kas būtu Grobiņas-Nīcas ceļš, lai izveidotu Liepājas apvedceļu, kas vienlīdz svarīgi ir kā Liepājai, lai atslogotu pilsētas ielas, tā Dienvidkurzemes novadam.

Otrs sarunu jautājums bija par sabiedriskā transporta attīstību valstī ar akcentu uz dzelzceļa satiksmi. Kā uzsvēra T. Linkaits, ir jāattīsta dzelzceļa satiksme visos virzienos, toskait jāpalielina vilcienu reisu skaits arī uz Liepāju. Ministrs norādīja, ka ministrijai piešķirti 32 miljoni eiro multimodālu sabiedriskā transporta pārsēšanās punktu veidošanai visā valstī. Multimodālie sabiedriskā transporta pārsēšanās punkti iecerēti dzelzceļa stacijās, kur būtu sasaistīta autobusu un vilcienu satiksme, lai pasažieriem ērtāk pārsēsties no viena transportlīdzekļa citā. Šādi multimodālie sabiedriskā transporta pārsēšanās punkti iecerēti arī Dienvidkurzemes novadā. Viens no tiem varētu būt Ilmājā.

Trešā sarunu tēma bija par veloceliņiem, kas gar valsts autoceļiem būtu jāattīsta virzienā no Liepājas uz Nīcu un tālāk līdz Lietuvas robežai, virzienā Ezere-Embūte-Grobiņa, kā arī citviet novadā.

Sarunu laikā ministrs ar Dienvidkurzemes novada pārstāvjiem pārrunāja arī drošību uz ceļiem, ko palīdz uzturēt novērošanas kameras, interneta pārklājumu novadā, Pāvilostas ostas iespējas un citus jautājumus.

Pēc sarunām ministrs, domes priekšsēdētājs un pašvaldības pārstāvji devās apskatīt ceļu infrastruktūras objektus.