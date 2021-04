Dienvidkurzemes novada domes vēlēšanām kopumā iesniegti astoņi saraksti

Šā gada 5. jūnijā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novadā pieteikti astoņi saraksti un uz deputātu amatiem pretendēs 121 kandidāts. Otrdien, 6. aprīlī, noslēdzās deputātu kandidātu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām.

Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati liecina, ka Dienvidkurzemes novadā 71,9 procenti jeb 87 kandidātu ir vīrieši, bet 28,1 procents jeb 34 kandidātu ir sievietes.

Kandidātu vidējais vecums ir 47,5 gadi, jaunākajam ir 18 gadi, bet vecākajam - 82 gadi.

72,7 procentiem jeb 88 no visiem kandidātiem ir augstākā izglītība, 18,2 procentiem jeb 22 ir vidējā izglītība, 2,5 procentiem jeb trīs kandidātiem ir pamatizglītība, bet 6,6 procenti jeb astoņi kandidāti savu izglītību nav norādījuši.

98,3 procenti jeb 119 kandidātu ir latviešu tautības, 0,8 procentiem jeb vienam kandidātam tautība ir krievu, bet viens kandidāts nav norādījis.

Jaunajā Dienvidkurzemes novadā, kurā apvienosies Aizputes, Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Rucavas, Vaiņodes un Nīcas novads, būs jāievēl 19 deputāti, jo reģistrēto iedzīvotāju skaits ir 35306.

No CVK mājaslapā publicētās informācijas izriet, ka uz 41 pašvaldības deputātu amatiem pretendē 5590 kandidāti no 323 partiju un to apvienību sarakstiem.

CVK informēja, ka pašvaldību vēlēšanās 35 jaunizveidojamos novados un sešās valstspilsētās kopumā būs jāievēl 683 deputāti. Līdz ar to uz vienu pašvaldības deputāta vietu šajās vēlēšanās pretendē vidēji astoņi deputātu kandidāti. Rīgā vēlēšanas šogad nenotiks, jo domi 60 deputātu sastāvā ievēlēja ārkārtas vēlēšanās pērn.

Visvairāk partiju sarakstu un kandidātu pieteikts Ogres novadā, kur uz deputātu amatiem no 12 sarakstiem pretendē 243 kandidāti.

Savukārt Ropažu novadā vēlēšanās pieteikti 14 saraksti un 238 kandidāti. Tāpat 12 saraksti ar 227 kandidātiem pieteikti Jēkabpils novadā, savukārt Jūrmalā pieteikti 13 saraksti ar 197 kandidātiem.

Vismazāk sarakstu un kandidātu pieteikt Valkas novadā - šajā novadā vēlēšanās kandidē 46 deputātu amata kandidāti no trim sarakstiem.

Līvānu novadā no četriem sarakstiem kandidē 53 deputātu amata kandidāti, bet Ventspils novadā pieteikti trīs saraksti ar 54 kandidātiem.

Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām varēja iesniegt reģistrētas politiskās partijas, reģistrētas politisko partiju apvienības, kā arī divas vai vairākas reģistrētas politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētā apvienībā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās kā deputātu kandidātiem ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu un ir reģistrēti Latvijas vēlētāju reģistrā un uz kuriem neattiecas likumā noteiktie kandidēšanas ierobežojumi.

Lai kandidētu pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā deputāta kandidātam bija jāatbilst vismaz vienam no šiem nosacījumiem, - attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020.gada 26.jūnija jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai, jābūt attiecīgajā pašvaldībā nostrādājušam kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020.gada 26.decembra vai tās teritorijā jāpieder likumā noteiktā kārtībā reģistrētam nekustamajam īpašumam.

Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām šogad vēlēšanu zīmēs tiks drukāts kandidātu saraksta numurs, kuru noteiks izlozē.