Cīravā dzīvojamās mājas dūmvadā deg sodrēji

Trešdien pulksten 18.53 ugunsdzēsēji glābēji saņema izsaukumu uz Dienvidkurzemes novada Cīravas pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 0,3 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta, izmantojot tehnisko sāli. Pulksten 20.08 darbi notikuma vietā pabeigti, portālu "ReKurZeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

VUGD aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un parūpēties par sava mājokļa ugunsdrošību, tādējādi arī parūpējoties par savu un apkārtējo drošību. Sodrēju tīrīšana no dūmvada, pareiza apkures ierīču ekspluatācija un to tehniskā stāvokļa novērtēšana ļaus izvairīties no ugunsgrēkiem apkures sezonas laikā. Savukārt, dūmu detektors mājoklī savlaicīgi brīdinās tā iemītniekus par izveidojušos sadūmojumu un ļaus pašiem evakuēties, un par notikušo paziņot operatīvajiem dienestiem.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 35 izsaukumus – deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet deviņi izsaukumi bija maldinājumi.