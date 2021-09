Autovadītājiem šonedēļ jārēķinās ar vairākiem luksoforiem posmā no Kalvenes līdz Skrundai

Uz reģionālajiem autoceļiem daudzviet turpinās remontdarbi un noteikti satiksmes ierobežojumi

Uz reģionālajiem autoceļiem daudzviet turpinās remontdarbi un to dēļ ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Ar tiem jārēķinās arī Liepājas šosejas posmā no Kalvenes līdz Skrundai.

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei trīs posmos ir luksofors, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 38 minūtes, portālu "ReKurZeme" informē "Latvijas valsts ceļi".

Īpaši ilgu laiku ceļā var nākties pavadīt tiem, kuri brauc no Valmieras šosejas uz Siguldu - šis brauciens remonta laikā aizņem aptuveni stundu.

Papildu ierobežojumu dēļ līdz stundai pieaudzis būvdarbu zonas šķērsošanas laiks arī ceļā no Madonas līdz Barkavai, bet no Vorzovas līdz Veterovkai un no Ļaudonas līdz Alžāniem ceļam jāieplāno 30 minūtes.

Posmos, kur jau sācies būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums un darbi tiks turpināti nākamgad, var saglabāties maksimālā ātruma ierobežojumi, brīdina LVC.

Valsts autoceļu tīklā būvdarbi notiek kopumā 92 objektos. LVC aicina autovadītājus rēķināties remontdarbu dēļ noteiktajiem satiksmes ierobežojumiem un papildu laiku ceļā.

Ar satiksmes ierobežojumiem var iepazīties LVC interneta mājaslapā atrodamajā ceļu būvdarbu kartē.