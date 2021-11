Aizputē atver Covid-19 testēšanas punktu

Trešdien, 10. novembrī, pulksten 9 Aizputē, Katoļu ielā 1 (bijušajā Bērnu slimnīcas ēkā) “Centrālā laboratorija” atvēra Covid – 19 testēšanas punktu.

Testēšanas punktā piedāvās: Covid – 19 iztriepes testu (maksa 35 eiro, ar ģimenes ārsta nosūtījumu - bez maksas), kā arī Covid – 19 siekalu testu (maksa 22 eiro, bez maksas tikai skolēniem skolas skrīninga ietvaros), informē Dienvidkurzemes novada pašvaldība.

Testēšanas punkta darba laiks darba dienās no pulksten 9 līdz 17 (pēc pieprasījuma). Tuvākie pieejamie datumi testa veikšanai - 10.,12. un 16. novembris.

Covid – 19 testam pieteikties pa tālruni 8330: darba dienās no pulksten 8 līdz 20, sestdienās no pulksten 9 līdz 15, svētdienās no pulksten 9 līdz 12, kad tiks piedāvāts tuvākais laiks un diena, kad iespējams veikt testēšanu.

Testēšana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta!