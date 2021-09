Āfrikas cūku mēra otrajai riska zonai pievienots Dienvidkurzemes un Kuldīgas novads

Āfrikas cūku mēra (ĀCM) otrajai riska zonai pievienots Dienvidkurzemes novads un Kuldīgas novads, nosaka valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora Māra Baloža rīkojums.

Otrajā riski riska zonai pievienoti Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes pagasts, kā arī Aizpute, Durbe, Pāvilosta un Priekule. Tāpat otrā riska zona noteikta Kuldīgas novadā.

Rīkojums stāsies spēkā trešdien, 29.septembrī.

Jau ziņots, ka Latvijā ir definētas trīs ĀCM riska zonas. Pirmajā riska zonā ir teritorijas, kurās nav konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas, tomēr šī riska zona tiek noteikta kā aizsardzības zona ap trešo vai otro riska zonu. Otrajā riska zonā ir teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mežacūkas. No šīs zonas aizliegts pārvietot dzīvas mājas cūkas. Savukārt cūkgaļu, kā arī gaļas izstrādājumus drīkst izvest, ievērojot PVD noteiktās biodrošības normas. Savukārt trešajā riska zonā ir teritorijas, kurās ir konstatētas ar ĀCM slimas mājas cūkas un mežacūkas.

ĀCM trešā riska zona noteikta Ventspils novada Vārves, Užavas, Piltenes, Ziru pagastos, un daļā Tārgales pagasta teritorijas un Piltenes pilsētā, kā arī Ludzas novada Briģu, Nirzas pagastā, daļā Līdumnieku pagasta teritorijas, daļā Ciblas pagasta teritorijas, daļā Lauderu pagasta teritorijas, un daļā Zaļesjes pagasta teritorijas un Zilupes pilsētā.

Otrā riska zona līdz šim bija noteikta 38 novados, to daļās un pašvaldībās, taču tagad tā attiecināma uz 40 Latvijas teritorijām. To starpā ir ne tikai novadi un to atsevišķas teritorijas, bet arī Daugavpils, Jelgava, Jūrmala un Rēzekne.

Savukārt pirmā ĀCM riska zona attiecināma uz daļu Ropažu novada un daļu Dienvidkurzemes novada.

ĀCM Latvijā pirmoreiz tika reģistrēts 2014.gada jūnijā trim mežacūkām dažus metrus no Baltkrievijas robežas. Tā ir ļoti bīstama saslimšana, un mājas cūku novietnē, kurā slimība konstatēta, ir jānokauj viss ganāmpulks.