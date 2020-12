VIDEO: Aizputes biškopis Vaclovs Jonkus saņem apbalvojumu

Latvijas Biškopības biedrības konkursā "Gada biškopis 2020" nomināciju "Gada biškopis ražošanā" saņēma Vaclovs Jonkus no Aizputes.

V. Jonkus uzskata, ka cilvēkam nevajag ieslīgt rutīnā un darīt tikai vienu darbu. Vaclovs ir zivkopis ar ilgu darba pieredzi, bet nu jau divdesmit gadus viņš pievērsies biškopībai, kļūstot par īpašnieku vienai no lielākajām dravām Lejaskurzemē. Šobrīd dravā 250 bišu saimes, bet bijis arī krietni lielāks pulks. Dravas māja iekārtota plašās bijušo darbnīcu telpās, un šeit ir ne tikai biškopībai un medus apstrādei nepieciešamais, bet arī galdniecības iekārtas. Dravnieks pats gatavo arī visu nepieciešamo biškopības koka inventāru – stropus, apkāres un citu. Ziemā, kad izdodas iebrīvēt laiku, galdnieka darbnīcā top arī kādas durvis vai logs, vēstīts Latvijas Biškopības biedrības mājaslapā.

Biškopis pats konstruējis savu stropu. Tas ir liels un stabils, tajā ir vieta divām bišu saimēm. Jumts uz eņģēm, lai vieglāka cilāšana. Strops vienalga ir smags, uzskata biškopis, lai arī no cik viegla materiāla tas būtu gatavots, tad jau labāk taisīt stropus no tāda materiāla, kas labāk patīk bitēm, – no koka. Un gatavot stropus ietilpīgus, lai bitēm miteklī būtu silta un ērta dzīve, bet dravniekam – viegla strādāšana. Strops konstruēts ilgākā laika periodā, strops ir sauss, silts, ar labu ventilāciju, būvēts tā, lai nepūtu. Tas ir tas, kas tieši vajadzīgs Kurzemes mitrajos apstākļos.

Vaclovs Jonkus vairāk nekā 25 gadus veltījis zivkopībai. Tagad šī aroda prasmes viņš nodevis dēlam, bet pats, pievērsies biškopībai, steidz veiksmīgi izmantot iepriekšējā darbā iegūtās zināšanas jaunajā nodarbē. Dzīvē un darbā lieti noder arī kāda cita Vaclova rakstura īpašība – lai gan pats kautrīgi saka, ka nav liels runātājs, Vaclova valoda rit raiti, acis mirdz, kad runā par sev tuvu tematu, un stāsta aizrautīgi. Kolēģu biškopju vidū Vaclovs jau paspējis iemantot cieņu un atzinību.