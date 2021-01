Šorīt apledojums apgrūtina braukšanu līdz Aizputei

Šorīt apledojuma dēļ uz reģionālajiem un galvenajiem autoceļiem visā valstī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, aģentūru LETA informēja valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Slidenos ceļu posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, lai braukšanas apstākļi būtu apmierinoši, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 149 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam (Saulkrastu apvedceļam), uz Siguldas šosejas posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, uz Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne, visā posmā.

Tāpat apgrūtināta braukšana ir uz Rīgas apvedceļa Salaspils-Babīte, visā posmā, uz Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Skrīveriem, posmā no Pļaviņām līdz Līvāniem un posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, uz Jelgavas šosejas visā posmā, uz Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Anneniekiem, uz Ventspils šoseja posmā no Rīgas līdz Usmai, uz Jēkabpils - Terehova šosejas posmā no Jēkabpils līdz Stolbovkai, uz Rēzeknes šosejas visā posmā, uz Daugavpils apvedceļa visā posmā un uz Rēzeknes apvedceļa visā posmā.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi Kuldīgas, Limbažu, Ludza un Tukuma apkaimē. Apgrūtināta ir arī braukšana posmā no Liepājas šosejas pagrieziena līdz Aizputei. Ceļu karti skatīt šeit.

LVC šādos laika apstākļos aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā braucošam transportlīdzeklim, neveikt straujus manevrus, kā arī izvēlieties braukšanas apstākļiem un autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu.