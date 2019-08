Pašvaldības policijas padomi vecākiem bērnu drošībai Aizputes pilsētas svētkos

"Vasarā ir plašs pasākumu piedāvājums, tos apmeklē liels skaits cilvēku. Ja uz tiem dodas kopā ar bērniem, ir jāpārrunā drošības noteikumi un rīcība situācijā, kad kāds apmaldās, pazūd, nevar sameklēt cits citu cilvēku pūlī, peldvietās vai citās riska vietās.

Jāatceras, ka tas attiecas ne tikai uz bērniem, bet arī pieaugušajiem un ka šai sarunai ir jānotiek pirms katra pasākuma, informē Aizputes novada dome.

Svarīgi zināt:

Ar bērnu pārrunā drošības noteikumus pirms došanās uz publiskiem pasākumiem un vietām, kur daudz cilvēku.

Pārrunas notiek ik reiz, kad dodas uz kādu pasākumu pat tad, ja pēdējais pasākums, kuru apmeklējāt kopā, bija pirms pāris dienām.

Bērnam jāzina savs vārds, uzvārds, vecāku vārds, uzvārds, labi, ja bērns prot nosaukt savu dzīvesvietu un adresi.

Vecāku telefonu var uzrakstīt bērnam uz rokas vai ielikt kabatā lapiņu ar bērna vārdu un telefona numuru, lai var sazvanīt vecākus.

Pasākumā parādiet bērnam cilvēkus, kuri var palīdzēt, visticamāk, viņi būs īpašā apģērbā - formās, pūlī būs pamanāmi. Tie ir pasākuma rīkotāji, apsardzes darbinieki, informācijas centra darbinieki, policisti, mediķi.

Jau dodoties uz pasākumiem, ir jānorunā, kā rīkoties, ja kāds no cilvēkiem pazūd vai nomaldās. Visiem jāvienojas par kādu vietu, kur tiekas, ja kāds nomaldījies. Šai vietai jābūt labi redzamai un zīmīgai – meklējiet augstāko, spilgtāko ēku, karogu, celtni, koku, kas labi redzams no attāluma, un vienojaties, ka tas, kurš nozudis, pie norunātās vietas gaida pārējos, nedrīkst no tās vietas doties prom.

Izmantojiet tehnoloģiju sniegto palīdzību – drošības pulksteni vai telefonu.

Lūgums vecākiem neatstāt savus bērnus bez uzraudzības arī vasaras brīvdienās vai vēlu vakarā esot mājās vai ciemos."