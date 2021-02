(papildināta) Aizputes peldētavā noslīcina automašīnu

"Zemledus rallijs Aizputē atklāts!" sociālajā tīklā "Facebook" ziņo Aizputes novada iedzīvotāja Maija Pūpola.

M. Pūpola "Rekurzemei" stāsta, ka sestdien, 6. februārī, Aizputes peldētavā ielūzusi un noslīkusi automašīna "BMW". Tās vadītājs un līdzbraucējs tikuši laukā. Sestdien tika norobežota nogrimušās automašīnas vieta.

M. Pūpola piebilst, ka automašīnu nebūs tik viegli izvilkt, jo tā ielūzusi 150 metrus no krasta un tur ir diezgan dziļš.

VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa "Rekurzemei" stāsta, ka VUGD bija notikuma vietā, bet tika konstatēts, ka cilvēkiem apdraudējuma nav, tāpēc šobrīd netiek plānots, ka automašīnas izcelšanā tiks izmantoti VUGD resursi.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova piebilst, ka Valsts policija neveic automašīnu izcelšanu no ūdenstipēm. Gadījumos, ja ir apdraudējums personas dzīvībai un drošībai vai videi, tad VUGD var veikt automašīnas izvilkšanu no ūdens. Pārējos gadījumos par automašīnas izcelšanu no ūdenstilpes ir atbildīgs pats transportlīdzekļa īpašnieks.