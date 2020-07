"Kurzemes atslēga 1" jūlijā atsākusi darbību pirmskrīzes apmērā

Metālapstrādes uzņēmums "Kurzemes atslēga 1" jūlijā atsācis darbību pirmskrīzes apmērā, teikts kompānijas paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Kompānijas pārstāvji norāda, ka saistībā ar Covid-19 pandēmiju pasaulē un ārkārtējo situāciju Latvijā un citās valstīs, kā rezultātā tika ieviesti mazumtirdzniecības ierobežojumi un bija apgrūtināta valsts robežas šķērsošana, pavasarī būtiski samazinājās kompānijas preču apgrozījums un ražošanas apmēri, vēsta LETA.

Tāpat "Kurzemes atslēga 1" pārstāvji informē, ka uzņēmumā tika noteikta daļēja dīkstāve no 10.aprīļa līdz 10.maijam un no 1.jūnija līdz 7.jūnijam, bet no jūlija uzņēmums atsācis darbību iepriekšējā pirmskrīzes apmērā.

Jau vēstīts, ka "Kurzemes atslēga 1" šogad pirmajā ceturksnī strādāja ar 310 291 eiro apgrozījumu, kas ir par 32,5% mazāk nekā 2019.gada pirmajā ceturksnī, bet kompānijas zaudējumi pieauga par 71% un bija 99 390 eiro.

Uzņēmums ražo atslēgu un būvapkalumu izstrādājumus, mēbeļu furnitūru, metāla kalumus, būvkonstrukcijas, tehnoloģisko aprīkojumu, sniedz cinkošanas pakalpojumus. Uzņēmuma lielākie akcionāri ir AS "Kurzemes atslēga" (48,36%), Vācijas pilsonis Olivers Vīderholds (17,12%) un SIA "Aizputes atslēgas" (15,04%).

"Kurzemes atslēga 1" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" otrajā sarakstā.