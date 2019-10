Kazdangas muižas parkā notiek stādīšanas darbi, veidojot tīkamu ainavu

Pateicoties Latvijas Pašvaldību savienības projektam “Meža dienas 2019. – Pašvaldību darbi parkos”, ar moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!" un “Meža attīstības fonda” finansējumam, laika posmā no 2019.gada 20.septembra līdz 20.oktobrim Kazdangā un muižas parkā norisinās stādīšanas darbi.

Parka teritorijā ir iestādītas hortenzijas, aktinīdijas un fizokarpi - lai veidotu ainavisku telpu cilvēka acs augstumā, ligustras un filadelfi pie informācijas stenda, lai izveidot vizuālu aizmuguri un nošķirtu no kapu daļas, pie Kazdangas Kultūras un pieaugušo izglītības centra iestādīta zaļā duglāzija, kā parka papildinājums un dzīvs skujkoks kā dabai draudzīgs risinājums Ziemassvētkiem, Kaplejā atjaunots 2015.gadā izveidotais spireju labirints. Ir iestādīti arī citi košumkrūmi un koki, lai bagātinātu Kazdangas muižas parku un priecētu parka apmeklētājus, informē Kazdangas Tūrisma informācijas punkta vadītāja Kristīne Vītola.

Kazdangas muižas parks ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis ar aizsardzības numuru 6422. Šobrīd Kazdangas muižas parks pēc platības (196 ha) ir viens no lielākajiem un dendroloģiski bagātākajiem Latvijas muižu parkiem. Tajā ir vairāk nekā 200 sugu koku un krūmu. No tiem 127 sugas – svešzemju. Parks iekļauj visu Kazdangas centra teritoriju, ietverot arī Kazdangas pili un teritoriju ap baronu Manteifeļu dzimtas kapenēm. 2018. gadā Kazdangas muižas parkā izveidots jauns dabas tūrisma infrastruktūras objekts - gājēju pontonu laipa uz pontoniem pāri Dzirnezeram, 2 metrus plata un 190 metrus gara, bet skatu tornis ir 2,7 metru augstumā virs mainīgā ūdens līmeņa putnu, dzīvnieku un dabas daudzveidības vērošanai. Šāda tipa dabas tūrisma infrastruktūra pagaidām ir vienīgā Dienvidkurzemē.

2015. gada oktobrī parka izpēti veica Ilze Māra Janelis, pieredzējusi parku vēsturiskās ainavas speciāliste, Latvijā vienīgā šāda veida pētniece. Pamatojoties uz Janeles kundzes atzinumu tiek atjaunots un papildināts vēsturiskais muižas parks, tādejādi ieturot 19.gadsimta ainavu parku koncepciju.