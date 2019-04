Jānis Sneibis izcīna ceturto vietu konkursa "Jaunais automehāniķis 2019" nacionālajā finālā

No 12. līdz 14. aprīlim Rīgā, Ķīpsalas izstāžu kompleksā BT1, Cīravas skolas audzēkņi Jānis Sneibis, Toms Svetlovs un Raivis Almants Lieģis kopā ar labākajiem Latvijas jaunajiem automehāniķiem , profesionālās meistarības konkursa “JAUNAIS AUTOMEHĀNIĶIS 2019” nacionālajā finālā demonstrēja savas prasmes praktisko automobiļu remontu uzdevumu veikšanā.



Atkāpei: No 267 konkursantiem, kas šogad startēja pirmajā kārtā, finālā tika 15 paši labākie no 9 tehnikumiem un viņu vidū trīs Cīravas skolas audzēkņi.

Finālā trīs dienas konkursantiem bija katru dienu jāveic pa pieciem dažādiem praktiskiem uzdevumiem, ar izpildes laika kontroli 45 minūtes. Visus, kopā piecpadsmit uzdevumus bija sagatavojuši un to izpildes kvalitāti vērtēja automobiļu daļu izgatavotājrūpnīcu pārstāvji no dažādām Eiropas valstīm (Polijas, Čehijas, Vācijas, Anglijas, Latvijas). Komunicēšana uzdevumu veikšanas laikā notika angļu valodā. Uzdevumi bija sastādīti ar automobiļu un motociklu motoru sistēmu, transmisijas, balstiekārtas un vadības mehānismu tehniskā stāvokļa pareizu izvērtēšanu un remontu.



Cīravas skolas audzēkņi nostartēja godam. Ceturtā kursa audzēknis Jānis Sneibis nacionālajā fināla noslēgumā izcīnīja ļoti augsto 4. vietu. Individuāli Jānis ieguva augstāko novērtējumu rūpnīcas “Continental” darba uzdevumā veicot zobsiksnas nomaiņu VW motoram, par to kā balvu saņēma zobsiksnu nomaiņas specinstrumentu komplektu vairāku simtu eiro vērtība.



Trešā kursa audzēkņi Toms Svetlovs un Raivis Almants Lieģis izcīnīja attiecīgi 11. vietu un 12. vietu. Abiem puišiem uzdevumus veikt labāk traucēja lielais uztraukums, bet vienalga tika gūta neatsverama pieredze un jaunas zināšanas.

LEPOJAMIES!

Jauniešiem palīdzēja sagatavoties, kā arī visa konkursa laikā atbalstīja un uzmundrināja skolotājs Agris Braša.