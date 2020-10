INFOGRAFIKA: Liepājā pieaug Covid-19 saslimušo skaits; fiksē arī Aizputes novadā, bet vīruss atgriežas arī Pāvilostas novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 250 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem desmit ir fiksēti Liepājā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 24 cilvēkus.

Jauni saslimšanas gadījumi fiksēti arī Aizputes novadā, bet Covid-19 atgriezies Pāvilostas, Dagdas un Krustpils novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 250 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem gandrīz puse jeb 112 ir reģistrēti Rīgā, vēsta LETA.

Kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā ir sasniedzis 804 cilvēkus.

Tikmēr 17 jauni saslimušie reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits tagad ir 149 cilvēki.

Desmit jauni inficētie ir reģistrēti gan Jēkabpilī, gan Liepājā. Jēkabpilī kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 47 cilvēkus, bet Liepājā - 24 cilvēkus.

Deviņi jauni saslimušie reģistrēti Valmierā, pēdējās divās nedēļās saslimušo skaitam pieaugot līdz 14 cilvēkiem, bet septiņi - Mārupes novadā, saslimušo skaitam sasniedzot 24 cilvēkus.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē, Kuldīgas, Krāslavas, Vecpiebalgas, Olaines, Salaspils, Aizputes, Talsu, Ķekavas, Dundagas, Daugavpils, Stopiņu, Carnikavas, Smiltenes, Aglonas, Kocēnu, Rojas, Limbažu, Ādažu, Tukuma, Madonas, Inčukalna, Salacgrīvas, Dagdas, Rūjienas, Līgatnes, Pārgaujas, Salas un Kārsavas novadā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits pašlaik ir Rīgā - 804, Daugavpilī - 149, Vecpiebalgas novadā - 96, un Krāslavas novadā - 76 iedzīvotāji.

No jaunajiem inficētajiem 47 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 42 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 41 - vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāks saslimušo skaits.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī atklāti 250 Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī atklātais inficēto skaits, liecina SPKC dati.

Tāpat pagājušajā diennaktī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecumā no 55 līdz 60 gadiem.

Kopš Covid-19 parādīšanās Latvijā inficēšanās laboratoriski apstiprināta 4208 personām, bet 1357 personām apstiprināta izveseļošanās.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušās diennakts laikā slimnīcās ievietoti 17, bet no tām izrakstīti astoņi Covid-19 pacienti, līdz ar to kopumā stacionāros ārstējas 113 saslimušie, no kuriem 103 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet desmit - ar smagu slimības gaitu.