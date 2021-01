INFOGRAFIKA: Liepājā 25 jauni Covid-19 saslimušie; jauni gadījumi arī apkaimes novados

No 876 ceturtdien atklātajiem Covid-19 inficēšanās gadījumiem 25 fiksēti Liepājā, kur kopumā pēdējo 14 dienu laikā saslimis 321 iedzīvotājis.

Jauni gadījumi fiksēti arī Lejaskurzemes novados. Grobiņas novadā divu nedēļu laikā saslimuši 37 cilvēki, Aizputes novadā - 16, Nīcas novadā - 10, Pāvilostas novadā - deviņi, Durbes un Priekules novadā - katrā pa sešiem, Vaiņodes un Rucavas novadā - katrā no viena līdz pieciem gadījumiem, vēsta LETA.

No ceturtdien atklātajiem inficēšanās gadījumiem trešdaļa jeb 291 gadījums reģistrēts Rīgā, liecina liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Galvaspilsētā kopumā pēdējo 14 dienu laikā ar Covid-19 saslimuši 3413 cilvēki.

Aizvadītajā dienā Daugavpilī reģistrēti 60 jauni saslimušie un kopējais pēdējās 14 dienās saslimušo skaits sasniedzis 876 iedzīvotājus, savukārt Jelgavā reģistrēts 41 jauns saslimušais, kā rezultātā pēdējo divu nedēļu saslimušo kopskaits tajā ir palielinājies līdz 439 iedzīvotājiem.

Valmierā ceturtdien reģistrēti 28 jauni inficētie, kopējam 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam augot līdz 146 iedzīvotājiem, bet Jelgavas novadā reģistrēti 25 jauni saslimšanas gadījumi.

Savukārt Daugavpils novadā atklāti 23 jauni inficētie, Jūrmalā un Rēzeknē - katrā pa 21, Olaines novadā - 17, Madonas novadā - 16, Jēkabpilī un Preiļu novadā - katrā pa 15, bet Ludzas novadā - reģistrēti 13 jauni inficētie. Citās pašvaldībās aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3413, Daugavpilī - 876, Jelgavā - 439, Rēzeknē - 368, Liepājā - 321, Jelgavas novadā - 280, Jēkabpilī - 259, Daugavpils novadā - 254, Talsu novadā - 221, kā arī Jūrmalā - 214 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 618,8 gadījumi.

36 pašvaldībā šis rādītājs ir augstāks, tostarp 20 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Apes, Aknīstes, Engures, Preiļu, Ropažu, Līvānu, Ciblas, Ilūkstes, Skrīveru novadā, Rēzeknē, Daugavpils un Jelgavas novadā, Jēkabpilī, Alūksnes novadā un Daugavpilī.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kas ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 168 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 166 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 146 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Kā ziņots, aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 876 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 19 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina SPKC apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 59 586, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 1076, kas ir 1,8% no visiem inficētajiem.