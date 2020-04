Pēdējā diennaktī Covid-19 konstatēts arī Mālpils novadā, tādējādi sasirgušie konstatēti jau kopumā 64 pašvaldībās, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Liepājā joprojām ir 19 saslimušie, bet Aizputes novadā, Durbes novadā, Grobiņas novadā un Priekules novadā kostatēti no viena līdz pieciem gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra sniegtā informācija. Vīruss joprojām nav konstatēts Pāvilostas novadā, Nīcas novadā, Vaiņodes novadā un Rucavas novadā.

Tādējādi līdz šim Covid-19 kopumā konstatēts Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī, vēsta LETA.

Aizvadītās diennakts laikā konstatēti arī septiņi jauni saslimšanas gadījumi Rīgā, kur patlaban zināms par 365 inficētajiem, kamēr vēl divi Covid-19 pacienti atklāti novados, kur sasirgušo skaits vēl nav pārsniedzis piecus.

Vēl joprojām Jūrmalā zināms par 32 inficētajiem, savukārt Jelgavā inficēto skaits ir 23. Tikmēr Liepājā noteikti 19 sasirgušie, bet Salaspils novadā - 17.

SPKC direktore Iveta Gavare trešdienas videokonferencē pavēstīja, ka slimnieku dzīvesvietas nosaka pēc pacienta faktiskās adreses, tādējādi novēršot potenciālas kļūdas saistībā ar Covid-19 inficētā atrašanās vietu.

SPKC arī apkopojusi informāciju par slimības intensitāti konkrētos novados un pilsētās, kā ierasts arī citu slimību gadījumos, atspoguļojot saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju. Attiecīgi augstākā Covid-19 intensitāte novērota Garkalnes novadā - 93,5 sasirgušie uz 100 000 iedzīvotājiem, kam seko Babītes novads ar 84,1 inficēto uz 100 000 iedzīvotājiem un Ozolnieku novads - 80,2 sasirgušie uz 100 000 cilvēku. Lai gan Rīgā Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 365, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu galvaspilsētā, slimības intensitāte ir 57,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Raugoties uz pacientu vecumu, pēdējās diennakts laikā viens sasirgušais noteikts vecuma grupā virs 70 gadiem, kamēr divi - vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Tikmēr trīs jaunatklāti inficētie ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet viens - vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Vēl aizvien visvairāk saslimušo konstatēts no 30 līdz 39 gadus veco iedzīvotāju vidū - kopumā zināms par 161 Covid-19 pacientiem šajā vecuma grupā. Vecuma grupā no 40 līdz 49 gadus veciem iedzīvotājiem kopējais sasirgušo personu skaits sasniedzis 130. Tikmēr vecumā no 50 līdz 59 gadiem joprojām zināms par 103 inficētajiem, savukārt vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem - par 78 Covid-19 pacientiem.

Joprojām ar Covid-19 vismazāk slimo bērni, kā arī jaunieši vecumā līdz 19 gadiem, lai gan pēdējās diennakts laikā šajā vecuma grupā noteikti divi jauni sasirgušie. Abās šajās grupās kopā līdz šim konstatēti 38 ar Covid-19 saslimušie - 16 vecumā līdz deviņiem gadiem un 22 vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī Covid-19 apstiprināts deviņiem iedzīvotājiem, tādējādi līdz šim infekcija konstatēta 666 cilvēkiem.

Iepriekšējā diennaktī veikti 878 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, kamēr Latvijā līdz šim veikti 29 896 izmeklējumi.

Pēdējās diennakts laikā arī stacionēti divi Covid-19 pacienti, tomēr kopumā slimnīcās ievietoti ir 46 inficētie, no kuriem 43 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu.

Kopumā līdz šim bijuši astoņi pacienti ar smagu slimības gaitu, savukārt no stacionāra izrakstīti ir 44 pacienti.

Kopumā Latvijā līdz šim miruši pieci pacienti, kas bija inficējušies ar Covid-19 infekciju, par vēl diviem cilvēkiem, kuri miruši ārpus stacionāra, SPKC gaida pataloganatoma slēdzienu, lai noteiktu nāves cēloni.