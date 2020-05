INFOGRAFIKA: Ar Covid-19 saslimušie vairs nav Aizputes novadā un Priekules novadā

Daļai iedzīvotāju atveseļojoties, Covid-19 pacienti patlaban reģistrēti 48 pašvaldībās, kas ir par 29 administratīvajām teritorijām mazāk nekā līdz šim, liecina Slimību profilakses un kontroles centra aktualizētā informācija.

Neviens saslimušais vairs nav reģistrēts Aizputes novadā un Priekules novadā, kur bija viens līdz pieci saslimušie. Mūspusē viens līdz pieci gadījumi joprojām ir Grobiņas novadā un Durbes novadā, bet Liepājā ir 23 saslimušie. Līdz šim brīdim no vīrusa ir izdevies izvairīties Pāvilostas novadam, Nīcas novadam, Rucavas novadam un Vaiņodes novadam.

Neviens inficētais vairs nav reģistrēts arī Jelgavā, kur bija zināms par 23 Covid-19 skartajiem, kā arī Rēzeknē, kur bija viens līdz pieci saslimušie, vēsta LETA.

Patlaban aktīvi Covid-19 pacienti reģistrēti 48 pašvaldībās, tostarp, Alūksnes, Amatas, Ādažu, Babītes, Bauskas, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Durbes, Grobiņas, Ikšķiles, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Valkas un Vecpiebalgas novados, kā arī Ventspilī, Valmierā, Jūrmalā, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Rīgā.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem pieciem jaunajiem Covid-19 pacientiem, divi reģistrēti Rīgā un viens Lielvārdes novadā.

Inficēšanās ar Covid-19 atkal reģistrēta Krustpils novadā, lai gan konkrēts inficēto skaits vēl netiek atklāts, jo tas nepārsniedz piecus.

Tikai desmit pašvaldībās aktīvo inficēto skaits pārsniedz piecus. Galvaspilsētā patlaban reģistrēti kopumā 128 aktīvi Covid-19 slimnieki. Otrais lielākais sasirgušo skaits ir Priekuļu novadā, kur patlaban zināms par 26 Covid-19 pacientiem, savukārt trešais lielākais inficēto skaits novērojams Valmierā, kur reģistrēti 19 inficētie.

Daugavpilī, Jūrmalā un Liepājā, kā arī Limbažu, Lielvārdes un Kocēnu novados katrā tagad reģistrēti septiņi Covid-19 pacienti, kamēr Ķekavas novadā zināms par sešiem inficētajiem.

Covid-19 intensitāte valstī ir 53,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem.

Jau ziņots, ka līdz šim no Covid-19 atveseļojušies 69% sasirgušo jeb 712 no kopumā 1030 reģistrētajiem inficētajiem. Līdz šim Latvijā veikti kopumā 96 366 Covid-19 izmeklējumi, no tiem 1,1% bijis pozitīvs.

Slimība laupījusi 22 cilvēku dzīvību.

Pēdējās diennakts laikā slimnīcā ievietoti jeb stacionēti trīs Covid-19 slimnieki, kamēr kopumā stacionāros ārstējas 25 pacienti, no kuriem 23 ir ar vidēji smagu, bet divi - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 136 Covid-19 pacienti.