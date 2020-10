INFOGRAFIKA: Aizputes novads piektdien starp līderiem jaunos Covid-19 reģistrētos gadījumos

No aizvadītajā diennaktī Latvijā atklātajiem 74 jaunajiem Covid-19 gadījumiem visvairāk ir reģistrēti Rīgā, Daugavpilī un Aizputes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Rīgā ir reģistrēts 21 jauns saslimšanas ar Covid-19 gadījums, kopumā sasniedzot 252 gadījumus. Daugavpilī ir reģistrēti 14 jauni saslimušie, un kopumā pašlaik ar Covid-19 ir saslimuši 113 daugavpilieši.

Vismaz 14 saslimušie reģistrēti arī Aizputes novadā, kur iepriekš Covid-19 slimnieku skaits nepārsniedza piecu gadījumu robežu. Pašlaik novadā reģistrēti 17 inficētie.

Deviņi jauni saslimšanas gadījumi ir atklāti arī Kuldīgas novadā, kur tagad ir 85 ar Covid-19 inficētie.

Četri jauni saslimušie reģistrēti Olaines novadā, kopumā sasniedzot 39, bet trīs Daugavpils novadā, sasniedzot desmit saslimušo kopskaitu.

Tāpat jauni inficētie reģistrēti Jūrmalā, Talsu, Ogres, Preiļu, Saldus novadā, kā arī dažās pašvaldībās, kurās vēsturiski nekad nav pārsniegta piecu saslimšanas gadījumu robeža, tādēļ precīzs skaits netiek atklāts.

No jaunajiem inficētajiem 15 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 12 saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, vēl 12 saslimušie ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, 11 saslimušie ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, bet pārējās vecuma grupās ir mazāks sasirgušo skaits.