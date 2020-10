INFOGRAFIKA: Aizputes novadā vēl pieaug Covid-19 saslimušo skaits

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem 109 jaunajiem ar Covid-19 inficētajiem lielākā daļa reģistrēti Kurzemes novados, kur jauni saslimušie ir arī Aizputes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Seši jauni inficētie reģistrēti arī Aizputes novadā, kur tagad kopumā ir 44 saslimušie, bet Kuldīgas novadā reģistrēti vēl divi inficētie, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 95 cilvēkus, vēsta LETA.

Talsu novadā reģistrēti 17 jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam ar Covid-19 sasniedzot 35 cilvēkus. Vismaz 16 jauni inficētie reģistrēti Dundagas novadā, kur iepriekš saslimušo skaits nepārsniedza piecus gadījumus, tādēļ precīzs inficēto skaits netika atklāts. Tagad novadā reģistrēti 20 inficētie.

Rīgā ir reģistrēti 22 jauni inficētie un pašlaik galvaspilsētā kopumā ir 333 saslimušie ar Covid-19.

Inficēto skaits turpinājis augt arī Latgalē. Daugavpilī atklāti vēl deviņi saslimušie un kopumā ar Covid-19 pašlaik inficējušies 192 daugavpilieši. Vēl seši inficētie reģistrēti Krāslavas novadā, kopējam saslimušo skaitam tur sasniedzot 23 cilvēkus. Četri jauni inficētie reģistrēti Daugavpils novadā, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 20 cilvēkus.

Četri jauni inficētie reģistrēti Jēkabpilī, kopējam inficēto skaitam palielinoties līdz septiņiem cilvēkiem.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Ogres, Babītes, Stopiņu un Carnikavas novadā.

Pirmo reizi inficētie reģistrēti Rojas un Ilūkstes novadā.

Kopumā 21 no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 20 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet 17 vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās saslimis mazāks skaits cilvēku.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Covid-19 Latvijā atklāts 109 cilvēkiem, kas ir līdz šim lielākais vienas dienas laikā konstatēto gadījumu skaits, informē SPKC.

Pēdējā diennaktī veikti kopumā 4416 Covid-19 izmeklējumi. No visiem pagājušā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 2,47%. SPKC norādījis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

SPKC sola detalizētāku informāciju par jaunajiem saslimšanas gadījumiem sniegt vēlāk.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti desmit Covid-19 pacienti, informē Nacionālais veselības dienests. Patlaban stacionāros ar šādu diagnozi ārstējas kopumā 42 pacienti, no tiem 37 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet pieci ar smagu slimības gaitu. No stacionāra līdz šim izrakstīti 239 Covid-19 slimnieki, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Kopumā līdz šim Latvijā veikti 349 237 Covid-19 izmeklējumi. Infekcija līdz šim konstatēta 2370 cilvēkiem, no kuriem uz 6.oktobri 1322 personas bija atveseļojušās. Tādējādi patlaban ir 1048 aktīvi saslimšanas gadījumi.

Atbildot uz jautājumu, vai Latvija kaut ko dara nepareizi vai arī šie skaitļi jāuztver kā jaunā norma, ar kuru vienkārši būs jāsadzīvo, veselības ministre Ilze Viņķele (AP) mikroblogošanas vietnē "Twitter" norāda, ka var palūkoties uz citām valstīm Eiropā, lai rastu atbildi uz šo jautājumu. "Dzīve bija apstājusies, robežas ciet, skolas ciet utt. Šādi vairs ne var, ne vajag. Testēto skaitā pozitīvo īpatsvars pagājušonedēļ bija 1,7%. Augstākais rādītājs līdz šim bijis 13.nedēļā 2,9%," norāda ministre.