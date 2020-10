INFOGRAFIKA: Aizputes novadā vēl neizdodas apturēt Covid-19 uzliesmojumu

Aizputes novadā pagājušajā diennaktī ir konstatēti jauni ar Covid-19 vīrusu saslimušie. No pagājušajā diennaktī atklātajiem 67 inficēšanās gadījumiem ar Covid-19 vairāk nekā divas trešdaļas ir reģistrētas Rīgā un Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Jauno inficēto skaits Daugavpilī ir palielinājies par 23, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 183, vēsta LETA.

Rīgā reģistrēti 22 jauni inficētie, kopējam ar Covid-19 saslimušo skaitam galvaspilsētā palielinoties līdz 311.

Audzis arī inficēto skaits Krāslavas un Aizputes novados. Krāslavas novadā reģistrēti pieci jauni inficētie un pašlaik novadā ir 17 saslimušie. Aizputes novadā atklāti četri jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 38 cilvēkus.

Savukārt Kuldīgas novadā Covid-19 uzliesmojumu izdevies apturēt un aizvadītajā diennaktī tur nav atklāts neviens jauns saslimušais. Kopumā gan Kuldīgā joprojām ir 93 saslimušie ar Covid-19, kas ir trešais lielākais skaits pēc Rīgas un Daugavpils.

Jauni inficētie pagājušajā diennaktī reģistrēti arī Jūrmalā, Valmierā, Jelgavā, Ogres, Salaspils, Talsu, Tukuma, Ropažu, Preiļu un Ādažu novadā.

14 no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, 13 no 40 līdz 49 gadiem, bet desmit no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās reģistrēts mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Covid-19 konstatēts vēl 67 cilvēkiem, bet slimnīcās ievietoti trīs ar Covid-19 inficētie, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) un Nacionālais veselības dienests.

Pēdējā diennaktī veikti kopumā 4426 Covid-19 izmeklējumi. No visiem pagājušā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 1,51%. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.