INFOGRAFIKA: Aizputes novadā un Liepājā fiksēti jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi

Pagājušajā diennaktī Aizputes novadā un Liepājā konstatēti jauni ar Covid-19 saslimušie. Konstatēts līdz šim lielākais inficēto skaita pieaugums Rīgā - kopumā galvaspilsētā reģistrēti 40 Covid-19 gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Aizputes novadā reģistrēti trīs saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 47 iedzīvotājus, vēsta LETA. Savukārt kopējais ar Covid-19 saslimušo iedzīvotāju skaits galvaspilsētā ir sasniedzis 373.

Straujš saslimstības pieaugums aizvadītajā diennaktī turpinājies arī Latgalē. Daugavpilī reģistrēti 17 jauni inficētie, kopējam skaitam sasniedzot 209 daugavpiliešus. Krāslavas novadā reģistrēti 18 jauni saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 41 cilvēku. Daugavpils novadā reģistrēti septiņi jauni saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 27 iedzīvotājus.

Tāpat Covid-19 turpinājis izplatīties Kurzemes novados. Dundagas novadā reģistrēti 11 jauni saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 31, Kuldīgas novadā reģistrēti septiņi jauni saslimušie, kopējam skaitam sasniedzot 102 iedzīvotājus, bet Rojas novadā atklāti pieci jauni inficētie un tagad ar Covid-19 ir saslimuši deviņi novada iedzīvotāji.

Jauni inficētie reģistrēti arī Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ozolnieku, Cēsu, Carnikavas un Preiļu novadā.

Covid-19 atgriezies arī vairākos novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši - inficētie atkal ir reģistrēti Mārupes, Jelgavas, Iecavas un Priekuļu novados.

Kopumā 30 no pagājušajā diennaktī saslimušajiem ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem, 28 - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 21 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais Covid-19 gadījumu skaits - kopumā 137 jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrētais jauno Covid-19 gadījumu skaits bija 109 - 7.oktobrī, kad tas pirmo reizi pārsniedza simts gadījumus.

Pagājušajā diennaktī veikts 4551 Covid-19 tests, bet pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 3%. SPKC iepriekš norādījis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā kopumā veikti 353 788 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 2507 personas, bet 1322 izveseļojušās.