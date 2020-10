INFOGRAFIKA: Aizputes novadā reģistrēti jauni ar Covid-19 saslimšanas gadījumi

No pagājušajā diennaktī atklātajiem 40 inficēšanās ar Covid-19 gadījumiem, 19 ir reģistrēti Daugavpilī un tās apkārtnē, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati. Jauni saslimušie fiksēti arī Aizputes novadā.

Daugavpilī reģistrēti 16 jauni inficētie un kopumā patlaban ar Covid-19 ir saslimis 141 daugavpilietis. Vēl četri inficētie reģistrēti Daugavpils novadā, kur to kopējais skaits sasniedzis 15, bet vēl divi - Krāslavas novadā, kur kopējais saslimušo skaits sasniedzis septiņus, vēsta LETA.

Rīgā ir reģistrēti astoņi jauni saslimušie, līdz ar to galvaspilsētā pašlaik ir 277 ar Covid-19 saslimušie.

Tikmēr Aizputes novadā reģistrēti trīs jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 27, bet Kuldīgas novadā, kur iepriekš bija liels inficēšanās uzliesmojums, - tikai viens, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 92.

Covid-19 ir atgriezies Kokneses un Smiltenes novados, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši. Tāpat inficētie pagājušajā diennaktī reģistrēti Siguldas, Garkalnes, Lielvārdes un Ozolnieku novados.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie inficējušies ārvalstīs - Ukrainā un Taizemē, 18 personas inficējušās no zināmiem infekcijas avotiem, bet 19 personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi.

Kopumā 12 no jaunajiem inficētajiem ir vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem, deviņi - no 60 līdz 69 gadiem, bet astoņi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem. Citās vecuma grupās saslimušo ir mazāk.

Jau ziņots, ka, veicot 1748 Covid-19 izmeklējumus, aizvadītajā diennaktī reģistrēti 40 jauni inficēšanās gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

Viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 infekciju miris. Pacients bijis vecumā no 70 līdz 75 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti trīs pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 28 pacienti, no kuriem 24 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri, kuri ir vecuma grupās no 40 līdz 70 gadiem, ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 234 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Pagājušajā diennaktī 2,29% no visiem testiem bijuši pozitīvi. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā veikti kopumā 336 577 Covid-19 izmeklējumi, savukārt infekcija konstatēta 2126 personām. Kopumā izveseļošanās apstiprināta 1307 personām, kamēr 39 cilvēki, kam bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, miruši.