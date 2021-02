INFOGRAFIKA: Aizputes novadā Covid-19 saslimušo pieaugums; daudz arī Liepājā, jauni gadījumi Vaiņodes novadā

No aizvadītajā dienā atklātajiem kopumā 990 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 35% ir reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši lielāks inficēto skaits bijis arī Daugavpilī un Jelgavā. Savukārt Lejaskurzemē daudz saslimušo Liepājā, Aizputes novadā un Vaiņodes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 350 no jaunajiem inficētajiem un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 3686 cilvēki, vēsta LETA.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 68 jauni saslimušie un divu nedēļu saslimušo kopskaits ir 651 pilsētas iedzīvotājs. Jelgavā atklāti 36 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam mainoties līdz 396 iedzīvotājiem.

Liepājā aizvadītajā dienā atklāti vēl 27 jauni inficētie, Jūrmalā - 26, Balvu novadā - 23, Valmierā - 22, Ādažu novadā - 19, Rēzeknē un Tukuma novadā - katrā 17, bet Rēzeknes un Salaspils novadā - katrā 16 iedzīvotāji. Virknē citu pašvaldību aizvadītajā diennaktī reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Aizputes novadā fiksēti desmit jauni gadījumi un kopumā pēdējo divu nedēļu laikā ir jau 29 saslimuši iedzīvotāji. Vaiņodes novadā vēl pieci jauni gadījumi, kur kopumā pēdējo divu nedēļu laikā ir jau 43 gadījumi. Grobiņas novadā pēdējo divu nedēļu laikā ir saslimuši 28 iedzīvotāji, Priekules novadā - 17, Nīcas novadā - 13, Durbes novadā - 5, Pāvilostas un Rucavas novadā - 3.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 3686, Daugavpilī - 651, Jelgavā - 396, Jūrmalā - 361, Liepājā - 267, Rēzeknē - 255, Ādažu novadā - 191, Gulbenes novadā - 186, Alūksnes novadā - 184, kā arī Valmierā - 184 iedzīvotāji.

Aģentūras LETA aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados pēc faktiskās dzīvesvietas 2020.gadā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 567,8 gadījumi. 38 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp 21 tiek pārsniegts par 50%.

Rēķinot pēdējo 14 dienu saslimušo skaitu uz 100 000 iedzīvotāju pēc aizvadītajā diennaktī notikušajām izmaiņām, visaugstākais tas ir Aglonas, Strenču, Vaiņodes, Varakļānu, Ādažu, Rugāju, Alūksnes, Valkas, Amatas, Viļakas, Beverīnas un Lubānas novadā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

No aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem saslimušajiem 189 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 174 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 173 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.