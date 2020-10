INFOGRAFIKA: Aizputes novadā arvien pieaug ar Covid-19 saslimušo skaits

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem jaunajiem 68 ar Covid-19 inficētajiem vairāk nekā puse reģistrēta Daugavpilī un Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Tāpat inficēto skaits būtiski audzis Aizputes, Olaines un Krāslavas novados, vēsta LETA.

Patlaban Daugavpilī reģistrēts 21 jauns inficētais, bet divi ir atveseļojušies, tādēļ pašlaik ar Covid-19 slimo 160 daugavpilieši. Tikmēr galvaspilsētā reģistrēti 18 jauni inficētie, bet seši ir atlabuši, tādēļ pašlaik galvaspilsētā ir 289 saslimušie.

Aizputes novadā aizvadītās diennakts laikā reģistrēti septiņi jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 34 iedzīvotājus. Seši jauni inficētie reģistrēti Olaines novadā, bet divi ir arī atlabuši, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 42. Krāslavas novadā reģistrēti pieci jauni inficētie, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 12.

Kuldīgas novadā, kur iepriekš bija liels Covid-19 uzliesmojums, jau otro dienu pēc kārtas reģistrēts tikai viens jauns inficētais, kopējam saslimušo skaitam sasniedzot 93 cilvēkus.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Saldus, Talsu, Daugavpils un Garkalnes novados, kā arī Jēkabpilī.

No jaunajiem inficētajiem 17 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem. 11 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kā arī no 60 līdz 69 gadiem, bet desmit ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Citās vecuma grupās saslimis mazāks cilvēku skaits.

Jau ziņots, ka SPKC dati liecina, ka aizvadītajā diennaktī Covid-19 konstatēts vēl 68 cilvēkiem, slimnīcās ievietoti seši ar Covid-19 inficētie, bet viens pacients miris.

Attiecīgi patlaban slimnīcās ārstējas 32 Covid-19 pacienti, kamēr 40 cilvēki, kam bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19, miruši. SPKC informē, ka pagājušajā diennaktī mirusī persona ir vecumā no 60 līdz 65 gadiem.

Pēdējā diennaktī veikti kopumā 3818 Covid-19 izmeklējumi. No visiem pagājušā diennaktī veiktajiem testiem pozitīvi bijuši 1,78%. Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Kopumā līdz šim Latvijā veikti 340 395 Covid-19 izmeklējumi, infekcija konstatēta 2194 personām. Kopš pagājušās reizes, kad tika ziņots par sasirgušo atveseļošanos, vēl 15 personas atlabušas un līdz ar to patlaban 1322 personas ir izveseļojušās no Covid-19. Tādējādi patlaban ir 832 aktīvi saslimšanas gadījumi.

Vadoties pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pēdējās diennakts laikā stacionēti seši pacienti ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas 32 pacienti, no kuriem 29 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet trīs ir ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 235 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Kā ziņots, pēdējās divās nedēļās Latvijā saslimstība ar Covid-19 pieaugusi par 172%, kamēr citviet Eiropā pieaugums ir aptuveni 14%, pirmdien pavēstīja Perevoščikovs.