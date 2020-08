FOTO: Rīgā dzīvojoša ģimene atrod nišu, kas ļauj Kazdangā piekopt nelielu biznesu

Sarmīte un Uldis Cinovski Kazdangas pagasta “Lejiņās” saimnieko kopš 2011. gada. Lai gan ikdienā Cinovski dzīvo un strādā Rīgā, Kurzemes puse abiem nav sveša. U. Cinovska dzimtā puse ir Aizpute, un “Lejiņas” ir viņa dzimtas īpašums – mājas piederējušas vecmāmiņai. Savukārt S. Cinovskas mamma nāk no Liepājas, un šī iemesla dēļ, kā pati smej, ir “legāli pa pusei kurzemniece.”

Uzsākot mājas pārbūvi un saimniecības atjaunošanu “Lejiņās”, Cinovski nolēmuši, ka īpašumam piegulošās zemes platības varētu veiksmīgi izmantot smiltsērkšķu audzēšanai. Nu jau vairākus gadus sezonas laikā “Lejiņu” apkārtnē iekoptajās smiltsērkšķu audzēs vērojams koši oranžo ogu birums.

Ar ražas novākšanu Cinovski pagaidām tiek galā paši, darbīgākajā periodā talkā pieaicinot radus un draugus. “Dienā pa pustonnai nogriežam,” apliecina U. Cinovskis un smaidot piemetina: “Tā mēs te pa brīvdienām saimniekojam, tā mēs te – laukos – dzīvojam.”

Cinovski skaidro, ka pieprasījums pēc smiltsērkšķiem visizteiktāk jūtams vietējā tirgū. Veiksmīgu attīstību eksporta virzienā traucējot rumāņu aktivitāte – audzētāji no Rumānijas tirgū ienākuši ar lielu piedāvājumu, jo ogas audzē lielās platībās, vairākos simtos hektāru, līdz ar to tās tirgū var piedāvāt par zemāku cenu. Tomēr par to Cinovski nebēdā, jo nepretendē uz lielaudzētāju un pārstrādāju statusu.

