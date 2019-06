FOTO: Kurzemes zonas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu festivāls "Ērģeļmūzika krāsās"

Festivāls jau ir noticis Pāvilostas un Nīcas novados, šogad tas notika Aizputes novadā. Festivālu organizēja Aizputes Mūzikas skola, sadarbībā ar Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolu un “Sakaslejas baznīcas ērģeļu mūzikas attīstības fondu”, informē Aizputes Mūzikas skolas direktore Arta Kangīzere.

Festivāls notika 2019.gada 2.jūnijā Aizputes Sv. Jāņa un Klosteres Sv. Pētera evaņģēliski luteriskajās baznīcās . Ar labākajiem ērģeļu spēles priekšnesumiem un mākslas darbu izstādi turpināsies 19.jūlijā festivāla ”Zaļais stars” ietvaros Sakaslejas ev. luteriskajā baznīcā, ko organizē komponists Uldis Marhilēvičs.

Festivāla mērķis bija veicināt mūzikas un mākslas sintēzi Kurzemes mūzikas un mākslas skolu audzēkņu vidū. Jaunajiem mūziķiem ,ērģelnieces Noras Bitenieces vadībā ,bija iespēja muzicēt uz Aizputē esošajām vācu meistara W. Sauer 1904.gadā būvētajām ērģelēm un Klosterē draudzes vecākā Jura Vītola vadībā uz Klosteres baznīcas restaurētajām , 2017.gadā no Zviedrijas atceļojušajām 1876.gadā būvētajām ērģelēm. Savukārt mākslinieki, iedvesmojoties no dzirdētā ,uz vietas radīja savus mākslas darbus, kurus varēs aplūkot Sakaslejas baznīcā un plānojam, ka arī citās vietās. Festivāla laikā ,paralēli mēģinājumiem un koncertiem ,bija iespēja apskatīt Aizputes baznīcas ērģeles no iekšpuses, pabūt zvanu tornī un iepazīties ar mākslinieka Ģirta Brumsona mākslas parku.

Nīcas mūzikas skolu festivālā šogad pārstāvēja Elza Šķila, Jūlija Vadone un Valts Vecbaštiks (pedagoģe Selvija Ozola). Grobiņas Mūzikas skolu Sanija Feodosova un Ērika Vārna (Ped. Maija Zaķis). Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas jaunos ērģelniekus pārstāvēja Valts Entonijs Drišļjuks, Petra Perella Griškēviča, Paula Loreta Brēdiķe (ped. Anita Cera un Inga Šnore) Mākslas nodaļu Nikola Pūpoliņa, Keita Pastare, un Gerda Lācīte (ped.Inita Zingnika)

No Aizputes Mūzikas skolas muzicēja Linda Freimane, Paula Rebeka Biteniece un Hanna Cinovska. (ped.Rinta Balode un Inese Indriksone).

Aizputes Mākslas skolu pārstāvēja Ance Džabrailova ,Ance Tauriņa (ped. Ance Ausmane un Inga Eidiņa)

Pasākumā piedalījās arī Aizputes Mūzikas skolas koris (diriģente Arta Kangīzere) un duets Sandris un Kristers Salnas. Klosteres baznīcā ar dzejas rindām pasākumu kuplināja režisore, rakstniece Dace Priede. Arī jaunie mūziķi aktīvi iesaistījās mākslas darbu rašanās procesā, radot savus darbiņus. Kā atzīst paši pedagogi un audzēkņi, ka šī esot pavisam savādāka pieredze nekā ikdienā muzicējot uz klavierēm. Visi dalībnieki , pedagogi ,atbalstītāji, skolu direktori saņēma pateicības no festivāla organizatorēm un vadītājām Aizputes Mūzikas skolas direktores Artas Kangīzeres un Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas direktores Ingas Šnores. Vēlreiz sakām lielu paldies Aizputes un Klosteres evaņģēliski luteriskajām baznīcām – mācītājam Varim Biteniekam, Norai Biteniecei, Ulvim Bensonam, Ilzei Plamšei, Jurim Vītolam par sirsnīgo uzņemšanu ,un uz tikšanos atkal citu gadu.