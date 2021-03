Kalveniece Kristīne Baranovska pirmdien, 29. martā, piepildīja savu sen loloto sapni. Viņa Kalvenē atvēra savu veikalu, kas pircējiem piedāvās pagastā līdz šim vēl neredzētu sortimentu un darbosies ar zīmola “LaTs” nosaukumu.

Veikals pirmos pircējus gaidīja pirmdien pulksten 13. Jau labu brīdi pirms svinīgā atvēršanas mirkļa pie veikala durvīm sāka pulcēties apmeklētāji, kuriem nedaudz bija jāpastāv rindā, lai ievērtētu jauno veikalu. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, vienlaikus veikalā varēja atrasties trīs apmeklētāji. Katram pircējam tika dāvaniņa.

"Atslēgas saņēmām janvāra pirmajā nedēļā, pēc tam sākās remonts, jo šeit apmēram 14 gadus tas nebija veikts. Bija liels, smags darbs. Gribējās, lai būtu skaists veikals, lai klientiem būtu prieks nākt," sagaidot veikalā pirmos pircējus, portālam "ReKurZeme" stāsta veikala īpašniece K. Baranovska.

Kalvenes jaunais veikals ir iekļāvies "LaTs" tīklā. "Viņi ir draudzīgi veikalam, jo var būt ne tikai viņa sortiments, bet arī pats veikals var kombinēt, ko paši vēlamies, savu sortimentu," izvēli par labu "LaTs" zīmolam skaidro kalveniece.

Veikals šobrīd ir iekārtots, ņemot vērā, kāds Kalvenē bija iepriekšējais pieprasījums. Preču klāsts ir papildināts ar dažādiem jauniem produktiem. "Cilvēkiem būs interesanti, mazliet citādāk," pārliecināta ir K. Baranovska.

"Protams, sortimentu mēs paplašināsim. Atvēršana, remonts mazliet ieilga dēļ aukstā laika. Vispār bija ļoti smags darbs, lai šeit visu izremontētu. Divu nedēļu laikā pirms atvēršanas mēs iekārtojām veikalu. Vēl nāks iekšā "Latvijas maiznieka" vertikālās vitrīnas, vēl nav atbraucis "Rīgas piena kombināts", gaidām papildinājumus, jauninājumus," stāsta K. Baranovska.

Veikala īpašniece sola mēģināt sagādāt visu, ko klienti jautās. "Centīsimies, lai viņiem nekur tālu nav jābrauc, lai vietējā veikalā visu var iegādāties. Šobrīd gaidām arī sēklu stendu. Mazliet dēļ Covid-19 ir problēmas ar visām piegādēm. Beidzot ir tas, ka smagās darba naktis ir beigušās. Esam visu sakārtojuši un tagad klausīsimies, ko klienti vēlas," norāda K. Baranovska.

Ienākot jaunajā veikalā, uzreiz var pamanīt vienu no jaunumiem. Tajā tagad ir arī kafijas automāts, kas nebija agrākajā veikalā. "Mums ir ļoti liela vitrīna, kur ir gaļas un piena produkti. Veikalā varēs iegādāties arī veselīgās lietiņas, ko jau iesākām piedāvāt kafejnīcā. Ja kaut kas nav, mēs sagādāsim. Smagais darbs ir paveikts tikai un vienīgi pateicoties manai ģimenei. Bez viņiem nekādi, arī darbiniekiem. Visi kopā mēs to esam uzvarējuši. Vēl vakar man meitene no kafejnīcas prasa; "Tu vispār tici, ka tas ir izdarīts. Es teicu: Nē, jo visu laiku biju tādā ritenī - diena, nakts, diena, nakts, rīts, vakars, ka nespēju vairs koncentrēties," atklāj K. Baranovska.

Veikals bija jau daudzus gadus K. Baranovskas sapnis. "Pa lielam Covid-19 pielika tam visam punktu. Tā kā mana kafejnīca nevar strādāt ierastā režīmā, tad mums bija jāmeklē plāns B. Uz šo mēs gājām gadiem, tagad sapnis ir piepildījies. Šajā gadījumā Covid-19 palīdzēja mums. Kafejnīca jau strādā daudzus gadus, pateicoties pastāvīgajiem klientiem, mēs esam krīzi pārvarējuši. Tagad, kad vairs nebraucam banketos, tad sestdienas un svētdienas strādājam pilnas dienas. Var redzēt, ka klienti ir priecīgi. Tagad viņi varēs apmeklēt gan kafejnīcu, gan veikalu," priecājas K. Baranovska. Viņa piebilst, ka drīzumā veikalā būs arī kafejnīcas sortiemnts.

Jaunajā veikalā darbs būs piecām pārdevējām, kas darba gaitas uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta "Subsidētās darbvietas bezdarbiekiem" laikā. Šī projekta mērķis ir veicināt nelabvēlīgākā situācijā esošo bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

K. Baranovska norāda, ka nākotnē ir plāns pieņemt darbā konditoru, bet pagaidām tiks izmantota konditorija no piegādātājiem.

"Veikals izdevies fantastiski. Īpašniece nenobijās, necentās ieekonomēt uz dažādām lietām, ir izdarījusi maksimāli, ko varēja izdarīt. Šeit ir redzams rezultāts. Veikals ir pilns, bagātīgs, moderns, mūsdienīgs. Domāju, ka tas patiks pircējiem," atklāšanā vērtēja "LaTa" Kurzemes reģiona vadītājs Arnis Roze. Viņš ir pārliecināts, ka Kalvenes jaunā veikala piedāvājums ir tik plašs, ka iedzīvotājiem nebūs iemesla meklēt preci kaut kur citur, protams, arī cenas un akcijas būs aktuālas pircējiem.

"Kāds atveras, pārkārtojas, paplašinās. Neskatoties uz to, ka ir Covid-19 laiks, kad daudziem situācija ir palikusi smagāka. Tirgotājs to izjūt mazāk. Ir visādi nosacījumi, kas viņam ir jāizpilda. Process nav apstājies. Šī sfēra turpina dzīvot," stāsta A. Roze.

Iepriekš Kalvenē šajās telpās bija veikals "Top!". Tam pagājušā gada beigās beidzas īres līgums, kas netika pagarināts.