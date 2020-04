Valdošajā koalīcijā ietilpstošās partijas "KPV LV" Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens rosina veidot arī Aizputes un Alsungas novadus, kas pašreizējā administratīvi teritoriālās reformas (ATR) piedāvājumā nav paredzēti.

Pirms ievēlēšanas Saeimā Pucens bija Kuldīgas novada domes deputāts. Saeimas deputāts ar ATR īstenošanu saistībā likumā rosina no paredzētā Kuldīgas novada izslēgt Alsungas pagastu un Gudenieku pagastu un no jaunveidojamā Ventspils novada Jūrkalnes pagastu. Viņš aicina no Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnes pagastiem izveidot Alsungas novadu.

Tāpat parlamentārietis piedāvā saglabāt Aizputes novadu, tajā iekļaujot Aizputes pagastu, Aizputes pilsētu, Cīravas pagastu, Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Lažas pagastu, Pāvilostas pilsētu, Sakas pagastu un Vērgales pagastu.

Jaunveidojamo Lejaskurzemes novadu Pucens rosina pārdēvēt par Dienvidkurzemes novadu un tajā iekļaut Bārtas, Bunkas, Dunalkas, Dunikas, Durbes, Embūtes, Gaviezes, Gramzdas, Grobiņas, Kalētu, Medzes, Nīcas, Otaņķu, Priekules, Rucavas, Tadaiķu, Vaiņodes, Vecpils un Virgas pagastu, kā arī Durbes, Grobiņas un Priekules pilsētas.

Deputāts arī rosina izslēgt no topošā likuma pašlaik paredzēto normu, ka Liepājai kopā ar Lejaskurzemes novadu būtu jāveido kopīgs investīciju plāns un kopīgas sadarbības institūcijas vairākās jomās.

Kā ziņots, ATR paredz 119 pašvaldību skaitu samazināt līdz 40 vietvarām.