Atklās izdevumu "Stāsti par ebrejiem Aizputē"

Trešdien, 1. jūlijā, pulksten 15 novadpētniecības skolas laikā "Serdē", Atmodas ielā 9, Aizputē, atklās 22 izdevumu Tradīciju burtnīcu sērijā - “Stāsti par ebrejiem Aizputē”!

Šī izdevuma pirmsākumi meklējami pirms 15 gadiem, kad 2005. gadā Aizputē notika ekspedīcija “Folklora pilsētā”, kuras laikā pētnieki no Latvijas Kultūras akadēmijas, Latvijas Universitātes, Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta dokumentēja pilsētas iedzīvotāju atmiņas un stāstus par vietējo vēsturi. Viena no spilgtākajām tēmām intervijās bija atmiņas par ebreju kopienu Aizputē pirms Otrā pasaules kara. Tādēļ 2006. un 2007. gadā tika veikti padziļināti lauka pētījumi, lai apzinātu pēc iespējas vairāk atmiņu stāstu no tiem iedzīvotājiem, kuri Otrā pasaules kara laikā vēl bija pusaudži vai jaunieši un paši personīgi bija rotaļājušies vai mācījušies kopā ar ebreju bērniem, strādājuši pie ebrejiem vai dzīvojuši kaimiņos.

Pierakstītās mutvārdu liecības stāsta arī par genocīdu, kas Aizputes ebreju kopienu iznīcināja. Interviju fragmenti 2008. gadā tika izdoti izdevumā “Aizputnieku stāsti par ebrejiem”.

SERDES tradīciju burtnīcu sērijā. 2012. gadā tas tulkots angļu valodā un ar papildinājumiem no muzeja “Ebreji Latvijā” krājuma izdots grāmatā “Narratives about the Jews of Aizpute”.

Gan latviešu, gan angļu valodas izdevums ir sasniedzis savus lasītājus. Gadiem ejot, vietējie iedzīvotāji ir stāstījuši stāstus, kas no paaudzes paaudzē nodoti tālāk, daži jau kļuvuši par labi zināmu Aizputes folkloras daļu. Tāpat publicētās mutvārdu liecības tradīciju burtnīcās ir līdzējušas Aizputes ebreju radiniekiem gūt skaidrību savas dzimtas vēsturē un uzzināt, kur un kā dzīvojuši viņu senči un kas ar viņu tuviniekiem šeit noticis.

Šī tradīciju burtnīca “Stāsti par ebrejiem Aizputē” ir vairāku gadu pētījumu noslēgums, kurā publicēti fragmenti no intervijām, kas veiktas ar Aizputes un tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem no 2005. līdz 2020. gadam.

Izdevuma tapšanu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds.