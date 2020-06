Atjaunos maršrutu Liepāja–Pāvilosta un Liepāja–Dunalka–Cīrava reisus

No trešdienas, 10. jūnija, tiks atjaunoti maršruta Nr.6768 Liepāja–Pāvilosta un Nr.5343 Liepāja–Dunalka–Cīrava reisi, kas tika slēgti sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju.

Atsāks kursēt maršruta Nr.6768 Liepāja–Pāvilosta autobuss, kas no pieturas Liepāja (Kuršu iela) izbrauc plkst.15.45 un no pieturas Pāvilosta – plkst.17.30. Tāpat pasažieru pārvadājumus nodrošinās arī maršruta Nr.5543 Liepāja–Dunalka–Cīrava autobuss, kas no pieturas Liepāja (Kuršu iela) izbrauc plkst.7.50 un no pieturas Dunalka – plkst.8.40, informē Valsts SIA Autotransporta direkcija Sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.