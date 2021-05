Aizputes novada iedzīvotāji vērtē - var manīt, ka Aizpute lēnām mostas

Salīdzinot dzīvi un atpūtas piedāvājumus pirms vairākiem gadiem un tagad, Aizputes novada iedzīvotāji novērtē aktīvistu izveidotās iespējas, kā atpūsties, nedodoties ārpus novada teritorijas. Viņi uzsver, ka paši var novadā atklāt arvien ko jaunu, kā pavadīt brīvo laiku, un justies kā tūristi.



Izbauda tūristu iecienīto

Aizputniece Asnate Uldrihsone stāsta, ka atpūsties ārpus Aizputes novada īpaši nekur nebrauc. “Aizputē ir ļoti labi. Ne jau velti pārcēlos no Liepājas uz Aizputi atpakaļ. Var just, ka gadu gaitā Aizpute lēnām mostas – parādās daudz izklaides un atpūtas iespēju. Ļoti to novērtēju,” vērtē jaunā sieviete.

“Uzskatu, ka ikvienam noteikti jāizmanto nedēļas nogaļu piedāvājums, kad Aizputes centrā tiek ceptas picas un notiek koncerti. Tāpat Aizputē ir vīna pagrabs ar viesmīlīgu saimnieku – arī to obligāti vajag iepazīt vietējiem iedzīvotājiem,” pauž Asnate.

Sieviete ievērojusi, ka cilvēkiem patīk atpūta dabā, pastaigāties pa Aizputes pastaigu takām – Misiņkalnu, gar Tebras upes krastu. Pati ir māmiņa, kas pārvieto atvasi ratiņos, un neslēpj, ka pastaigu takās apgrūtināta ir pārvietošanās vietās, kur ir trepes.

“Vēl es pati ļoti vēlētos piedalīties vecā pilskroga saimnieku rīkotajās ekskursijās pa Aizputi – dzirdētas ļoti daudz un labas atsauk­smes par viņu iniciatīvām,” uzsver aizputniece. “Vienīgi ļoti gribētos, ka uz vietas būtu kāda ēstuve ar plašāku piedāvājumu, piemēram, restorāns.”

Pieplūdumu vēro brīvdienās

Friziere Māra Veidmane norāda, ka viņai ļoti patīk mākslinieka Ģirta Brumsona veidotais Mākslas parks. “Tur aizejot ir patiešām bauda!” viņa pauž sajūsmu. Tāpat kā vienu no savām top apmeklējumu vietām viņa nosauc Misiņkalna dabas takas.

“Mums pašiem, kas darbojas biedrībā “Integro”, ļoti patīk izveidotais vides objekts – mazbānīša glezna, ko iecienījuši arī vietējie, izsaka labas atsauksmes par to,” piezīmē Māra. Novērojusi, ka nedēļas nogalēs pieplūdums Aizputē lielākoties ir picērijas saimnieku aktivitāšu nopelns. “Cilvēkiem patīk patusēt tepat uz vietas, jo tagad nekur tālu nedrīkst braukt, un arī nevajag,” norāda aizputniece.

Secinājusi, ka uz vietas ir gana plašas atpūtas un izklaides iespējas visa vecuma un paaudžu auditorijām. “Ja atbrauc ciemiņi un viņi kaut kur ir jāaizved, tad vedu uz Cīravu. Tur ir mežaparks, forša vieta, kas arvien attīstās, vai vienkārši dodamies pastaigās. Ārpus Aizputes ievērības cienīgs ir arī Cīravas rododendru dārzs,” teic Māra.

Kazdangas pagasta iedzīvotāja Ona Aizputē iecienījusi pildsrupu apkārtni – tur ir skaista ainava, ūdenī var vērot, kā pīles peld. “Ir daudz sakoptu dārzu. Apkārtne mums Latvijā jebkur ir pati par sevi skaista,” uzsver pensionāre.

No džungļiem līdz skaistumam

Bijusī Aizputes novada iedzīvotāja, tagad rīdziniece Madara, kuru “Kursas Laiks” sastop staigājam pa Mākslas parku, pastāsta, ka pie katras izdevības izmanto iespēju būt ārpus Rīgas un regulāri dodas ciemos pie vecākiem Aizputes novadā. “Te es esmu uzaugusi, un ir, ko salīdzināt. Daudz kas ir uzlabojies – pirmkārt, jau pats piedāvājums ir ļoti audzis. Pilsētas centrs ir sakopts, ir atvērts ūdenstornis. Tas ir pirmais, kas ienāk prātā. Ārpus Aizputes ievērības cienīgs ir Cīravas mežaparks – tas ir unikums. Bērnībā, kad tur netālu dzīvojām un pa to mežu staigājām, tur bija džungļi, nekā tāda nebija. Sapņos nerādījās, ka šo vietu varētu izveidot tādu,” salīdzina Madara.

“Kad esam ciemos pie vecākiem, standartā mums ir pastaigu vietas Kazdangas parkā. Forši ir atbraukt pie vecākiem un izstaigāties klusumā.” Sieviete cer, ka vietējie iedzīvotāji novērtē, ka viņu labā tiek darīts daudz, lai būtu patīkami šeit dzīvot. “Tas vien ir jānovērtē, ka viss ir savā vietā un nav izārdīts un izdemolēts, agrāk šādas tendences varēja redzēt bieži,” teic Madara.

Raksts no "Kursas Laika" arhīva