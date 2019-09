Aizputē varēs apgūt senos mezglu un cilpu rakstus

Sestdien, 21. septembrī, pulksten 15 Aizputes novadpētniecības muzejā ikviens aicināts iepazīt senos mezglu un cilpu rakstus lekcijā ar praktisku nodarbību, kuru vadīs seno baltu simbolu pētnieks Andris Mičulis (Prievīšu Andris).

Lekcija sniegs atbildes uz jautājumiem: kas ir senraksts un šī raksta nesēji, kāda bija šīs rakstības izplatība un tās veidojošie struktūrelementi un informācijas fiksācijas veidi. Tiks iepazīti dažādi mezglu rakstu paveidi un to raksturīgās īpatnības, kā arī līdz mūsdienām saglabājušos mezglu rakstu kamolu pētījumi un no to izpētes gūtie secinājumi. Praktiskajā nodarbībā tiks piedāvāta iespēja apgūt pašu virsējo, visjaunāko šī raksta slāni – fonētisko mezglu rakstību, informē muzeja vadītāja Jolanta Berga.

Aktivitāte notiek Kurzemes plānošanas reģiona atbalstītā projekta "Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni- Aizputē!" aktivitāšu ietvaros. Uz pasākumu obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29623284 (projekta vadītāja Jolanta).