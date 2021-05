Aizputē Muzeju nakts sestdien būs citādākā formātā

Aizputes novadpētniecības muzejs aicina piedalīties un sekot līdzi Muzeja nakts aktivitātēm Aizputes pilsētā citādākā formātā, kā līdz šim ierasts.

Muzejs piedāvā orientēšanās spēli, ko katrs interesents varēs izbaudīt pastāvīgi pildot uzdevumus dažādās pilsētas vietās. Kā arī vakara sarunas virtuālajā vidē ar Aizputes novada radošām personībām neizejot no savas mājvietas.

Informācija par orientēšanās spēli un vakara sarunām tiks publicētas 15. maijā Aizputes novadpētniecības muzeja facebook profilā un www.aizputesmuzejs.lv sadaļā “jaunumi”.Sākot no plkst. 18.00 ikviens tiek aicināts piedalīties izzinošā un izklaidējošā orientēšanās spēlē ģimenēm “Robežas vietā aiz kāpas”.

Visa vakara garumā ik stundu būs iespēja noklausīties sarunas par dzīvi, par vērtībām, par robežām un uzdrīkstēšanos.

Plkst. 19.00 saruna ar Katrīnu un Uldi Šmitiem no Cīravas

Plkst. 20.00 saruna ar Ingūnu Vālodzi no Aizputes pagasta

Plkst. 21.00 saruna ar Martins Samms no Kalvenes

Plkst. 22.00 saruna ar Ernestu Medeni no Kazdangas

Plkst. 23.00 saruna ar aizputnieku Vari Santu

Informācija tiks publiskota norādītajā laikā iepriekšminētajās vietnēs.

Nedaudz par orientēšanās spēli ģimenēm “Robežas vietā aiz kāpas”.

• Spēle ir BEZMAKSAS un tā norisināsies Actionbound aplikācijā.

• Būs jānoskenē QR kodu (tiks publicēts iepriekš minētajās interneta vietnēs) un izvēlies iespēju lejuplādēt aplikāciju "Actionbound"

• Lejuplādējot aplikāciju Tev būs nepieciešams aktivizēt atrašās vietu un piekļuvi foto attēliem, lai varētu ielādēt nepieciešamo karti un pievienot savus foto un video;

• Kad aplikācija lejuplādēta, izvēlies iespēju "SKENĒT KODU" un noskenē facebook vai muzeja mājaslapā publicēto QR kodu. Tas tev ļaus atvērt Muzeju nakts orientēšanas spēli.

• Priecāsimies, ja noslēdzot spēli, spēles rezultātus augšupielādēsiet aplikācijā, lai mēs, organizatori, redzam, ka savu spēli esat pabeiguši.

Pasākumu organizē Aizputes novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Aizputes novada jauniešu “IDEJU MĀJA”