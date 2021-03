Aizputē mirušajiem gulbjiem nekonstatē putnu gripu

Aizputes novada pašvaldības policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem, ka Aizputē, Tebras upē, 20. martā ir atrasti miruši gulbji.

Pirmdien, 22.martā, mirušie gulbji tika nodoti Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) pārbaudei uz putnu gripu. Saskaņā ar PVD sniegto informāciju putniem putnu gripa nav konstatēta. Mirušajiem putniem ir cits nāves iemesls, vēstīts Aizputes novada mājaslapā.

Lai arī putnu gripa nav konstatēta bojā gājušajiem gulbjiem Aizputē, pašvaldība aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nekādā gadījumā novārgušus putnus nenest uz mājām, jo, ja atnestais putns izrādīsies inficēts, nāksies likvidēt visus mājās mītošos putnus.

Februārī Liepājas ezerā un Pāvilostas piekrastē bojā gājušiem gulbjiem tika konstatēta augsti patogēnā putnu gripa.

No 26. februāra, stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām", nosakot, ka mājputni jātur slēgtās telpās, lai novērstu kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem. Vienlaikus jāievēro arī citi papildu drošības pasākumi novietnēs, kurās tiek turēti mājputni. To pārkāpumu gadījumā ir iespējams arī sods, kontroli Aizputes novadā veic Aizputes novada pašvaldības policija. Grozījumi pieņemti, lai mazinātu risku augsti patogēnās putnu gripas ierosinātāja nokļūšanai mājputnu ganāmpulkos un to ilgums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs.