Aicina iedzīvotājus ziņot par kailgliemeža izplatību Aizputē

Aizputes novada domē vērsušies iedzīvotāji ar sūdzībām par Spānijas kailgliemeža izplatību Austrumu, Zvaigžņu, Ceriņu, Kuldīgas ielās un tuvu līdzās esošās teritorijās. Pašvaldība lūdz informēt par kailgliemeža izplatību īpašumos, lai saprastu izplatības teritorijas un plānotu koordinētu rīcību, speciālistu piesaisti.

Visticamāk, Spānijas kailgliemeži Latvijā nokļuvuši cilvēku darbības rezultātā - tie ievesti ar augiem, kompostu, augsni, kur varēja būt gan pieaugušie īpatņi, gan olas. Spānijas kailgliemeži „pašu spēkiem” parasti neizplatās ļoti tālu, taču, ja kādā vietā tie tiek konstatēti, tie tur ļoti strauji savairojas. Šie gliemeži ir 7 – 15 cm gari, sarkanbrūni, brūni vai dzeltenīgi, vēstīts Aizputes novada mājaslapā.

Gliemeži konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.

Gliemeži apgrauž augu lapas, lapu vidusdaļā izgrauž neregulārus robus un iegarenus caurumus. Jo gliemezis aug lielāks, jo lielāka ir viņa apetīte. Bojā tauriņziežus, kartupeļus, bietes, kāpostus, burkānus, gurķus, salātus, graudaugus, dekoratīvos augus, ziedaugus, u.c. Sevišķi kaitīgi gliemeži ir mitrā laikā, jo nepārtrauc ēst arī dienā.

Visefektīvākais veids, kā atbrīvoties no kailgliemežiem, ir tos savākt ar rokām un pēc tam iznīcināt. Tāpat jāiznīcina gliemežu olas, kas dārzā atrodamas zem dēļiem, malkas un citiem priekšmetiem. Dabiskos biotopos kailgliemežu izplatības un skaita ierobežošana ir praktiski neiespējama. Arī dārzā pilnībā iznīcināt Spānijas kailgliemezi nav iespējams, ja tas ir savairojies un izplatījies blakus esošajās teritorijās. Var vienīgi ierobežot gliemežu skaitu, izmantojot speciālus paštaisītus vai rūpnieciski izgatavotus slazdus, kuros gliemežu pievilināšanai izmanto ēsmu – parasti alu. Ekspertu ieteikumi un komentāri: Spānijas kailgliemeža apkarošana un skaita ierobežošana jāveic visā tā atradnē un visiem zemes/dārzu īpašniekiem kopā.

Ferramol granulas pret kailgliemežiem un mīkstgliemežiem.

Līdzeklis satur darbīgo vielu - dzelzs fosfāts, kas ir sastopams dabā. Līdz ar to, nonākot augsnē, dzelzs fosfāts pārveidojas par augu barības vielām dzelzi un fosfātu. Pēc ēsmas granulu norīšanas, gliemeži neizdala nekādas gļotas un aizlien uz savām slēpšanās vietām, kur tie mirst. Granulas ir ļoti izturīgas pret lietu. To efektivitāti neietekmē lietains un mitrs laiks. Gliemežiem vislabāk garšo mitras un piebriedušas granulas. Ja laiks ir sauss, vēlams granulas aplaistīt. Granulas drīkst samitrināt vairakkārt, nekaitējot to iedarbībai. Ferramol granulas ir ļoti efektīvas pret milzu kailgliemezi (Limax maximus), raibo mīkstgliemezi (Deroceras reticulatum), tīruma kailgliemezi (Agrolimax agrutis) un Spānijas kailgliemezi (Arion lusitanicus).

Deva: 5 g/m². Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 4 reizes.

Lai pret kailgliemežiem cīnītos, jācenšas izvairīties no gliemežiem piemērotu dzīves apstākļu radīšanas savā dārzā un laukā, uzvelc biezus gumijas cimdus, savāc ložņas stikla burkā un aizskrūvē vāku vai savāc tos plastmasas maisā un aizsien to ciet. Galvenokārt gliemji vairojas no augusta līdz septembrim, tāpēc ir īpaši svarīgi tos savākt, pirms tie sāk dēt oliņas.