Kazdangā pirmo reizi būs Taku maratons; svētdien skries Rudens krosu

Sestdien, 25. septembrī, Kazdangā pirmo reizi notiks Taku maratons, bet svētdien, 26. septembrī, būs Rudens kross, portālu "ReKurZeme" informē Kazdangas pagasta sporta metodiķe Rigonda Ņikiforova.

Kazdangas Taku maratons

Kurzemes pusē pilsētas vidē pusmaratoni notiek Liepājā, Kuldīgā, maratons Ventspilī. Šis būs kas jauns un nebijis lauku apvidū: pusmaratons/maratons pa Kazdangas parka takām.

Viens no Kazdangas skriešanas entuziastiem, maratonu kolekcionārs Rainers Meiers apmeklējot līdzīgas sacensības Lietuvā, nonāca pie atziņas, ka arī mūsu pusē būtu jauki atjaunot garo distanču sacensības, kādas šeit nav notikušas kopš padomju laikiem. Viņš ir piedalījies daudzos pusmaratonos, maratonos un atzinis, ka šāda trase, kāda ir Kazdangas parkā – būs pievilcīga skrējējiem un nūjotājiem, jo trase sastāvēs no vieglākiem un grūtākiem posmiem. Sacensībās var piedalīties dalībnieki no 16. gadu vecuma (ar vecāku atļaujām).

Sacensību laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi. Taku maratona sākums būs pulksten 10.

Rudens kross Kazdangā

Jau trešo gadu Kazdangā tiek rīkotas skriešanas sacensības “Rudens kross Kazdangā”. Šogad sacensības notiks 26. septembrī plkst. 11:00. Reģistrēties pasākumam varēs sacensību dienā no pulksten 10:00 līdz 10.50. Skrējienā ātrākos dalībniekus noskaidros sešās vecuma grupās. Būs arī nūjošana trīs kilometru distancē bez vecuma ierobežojuma.

Arī šogad organizatori sarūpējuši piemiņas medaļas ikvienam finišējušam dalībniekam.

Sacensību laikā tiks ievēroti valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi.

Abām sacensībām tikšanās vieta - Kazdangā, atpūtas laukumā pie Dzirnezera tautā sauktajā „Kaplejā”.