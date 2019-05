FOTO: Kuplā skaitā pieveic "Kazdangas apļu" jubilejas skrējienu

Sestdien, 11. maijā, pie Kazdangas pils norisinājās tradicionālais skrējiens “Kazdangas apļi 2019”. Šogad skrējienam jubilejas reize – 15 gadi, kopš notiek šis skrējiens. Pirmo reizi skrējiens notika 2005. gada 28. maijā.

Šogad to apmeklēja kupls skaits dalībnieku – 85, kuri bija ieradušies no Aizputes, Apriķiem, Lažas pagasta, Nīkrāces, Priekules, Kuldīgas, Turlavas, Vaiņodes, kā arī vietējie sportisti no Kazdangas, informē Kazdangas sporta metodiķe Rigonda Ņikiforova.

1., 2. un 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tika apbalvoti ar diplomu un medaļu. Nūjošanas distancē uzvarētāja saņēma diplomu un medaļu. 0.grupas visi mazie dalībnieki saņēma veselīgu našķi – ābolu. Kā jau jubilejas reizē, bija svētku torte, un visi skrējiena dalībnieki pēc apbalvošanas cienājās ar tortes gabaliņu.



