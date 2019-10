VIDEO: Porziņģis NBA atgriežas ar 23 punktiem un uzvaru pār Bertānu

Latviešu zvaigzne Kristaps Porziņģis trešdien aizvadīja savu pirmo oficiālo Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēli kopš 2018.gada februāra, gūdams 23 punktus un kaldinādams Dalasas "Mavericks" komandas uzvaru.

Dalasas vienība mājās ar rezultātu 108:100 (24:25, 38:23, 29:20, 17:32) pārspēja Vašingtonas "Wizards" komandu, kuras rindās septiņus punktus guva Dāvis Bertāns, vēsta LETA.

Abiem Latvijas basketbolistiem šīs bija pirmās oficiālās spēles savās jaunajās komandās.

Porziņģis NBA regulārajā čempionātā nebija spēlējis 2018.gada 6.februāra, kad vēl Ņujorkas "Knicks" kreklā mača laikā pārrāva ceļgala krusteniskās saites. Iepriekšējo sezonu latvietis izlaida.

Porziņģis trešdien laukumā pavadīja 29 minūtes un desmit sekundes, kuru laikā realizēja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no septiņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, pieļāva četras kļūdas un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu sastāvā iemeta par trim punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rezultāts no starta piecinieka.

Tikmēr Bertāns nospēlēja 28 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no sešiem tālmetieniem un savu vienīgo soda metienu, bet netrāpīja savu vienīgo divpunktu metienu.

Viņa kontā arī bija četras atlēkušās bumbas, viena pārtverta bumba, viena kļūda un piecas piezīmes. "Wizards" ar Bertānu laukumā ielaida par 17 punktiem vairāk nekā iemeta, kas bija sliktākais rādītājs komandā.

"Mavericks" sastāvā ar 34 punktiem izcēlās Luka Dončičs, kuram pietrūka tikai divu punktu, lai labotu karjeras rekordu. Dončičs un Porziņģis bija "Mavericks" galvenie uzvaras kaldinātāji, bet ar desmit punktiem un pārliecinoši labāko lietderību +18 atzīmējās Dorians Finijs-Smits.

Savukārt "Wizards" rindās ar 19 punktiem un deviņām rezultatīvām piespēlēm labākais bija Bredlijs Bīls, bet pa 14 punktiem guva Tomass Braients un Rui Hačimura, kuriem bija attiecīgi 11 un desmit atlēkušās bumbas.

Teju visu pirmo ceturksni vadībā bija "Wizards" komanda, bet otrās ceturtdaļas pirmajās minūtēs "Mavericks" veica 11 punktu izrāvienu un pārņēma vadību, kuru nosargāja līdz pat mača galam.

Porziņģis maču sāka starta pieciniekā, kamēr Bertāns spēles pirmās sešas minūtes noraudzījās no rezervistu soliņa. Liepājnieks aizmeta garām savus pirmos četrus metienus un uz pāris minūtēm tika nomainīts, bet pēc atgriešanās laukumā divarpus minūtes pirms ceturtdaļas beigām realizēja pustālo - 17:22. Turpmākajās minūtēs viņš realizēja četrus soda metienus un 14 sekundes pirms ceturkšņa beigām raidīja grozā savu pirmo "trejaci".

Tikmēr Bertāns trīs minūtes pēc došanās laukumā iemeta vienu tālmetienu, kas viņam bija vienīgie punkti pirmajā puslaikā.

Otrā ceturkšņa pirmajās minūtēs Porziņģis asistēja komandas biedru gūtajos punktus, bet pats pirmo metienu šajā nogrieznī iemeta divarpus minūtes pirms puslaika beigām, kad pēc māņkustības iemeta tālmetienu - 52:40. Nākamie divi viņa metieni mērķi nesasniedza un puslaiks tika noslēgts ar 12 punktiem, bez "Mavericks" pārtraukumā devās ar 62:48 savā labā.

Trešās ceturtdaļas pirmajās minūtēs Porziņģis pievienoja vēl divus soda metienus (69:50), bet ceturkšņa vidū viņš realizēja tālu trīspunktnieku - 76:57. Savukārt Bertāns spēles trešajā daļā metienus pa grozu neizdarīja.

Ceturtā nogriežņa pirmajās četrās minūtēs Bertāns iemeta vienu tālmetienu un realizēja soda metienu par pretinieku galvenā trenera Rika Kārlaila tehnisko piezīmi (78:97), tikmēr Porziņģis ātri pēc atgriešanas laukumā realizēja vēl divus metienus, abas reizes apspēlēdams savus pretiniekus (101:82). Ceturtdaļas vidū gan tieši Bertāns ar bloku apturēja Porziņģa centienu palielināt savu punktu ražu.

Priekšpēdējā minūtē Dončičs un Bīls pēc ilglaicīgiem konfliktiem visa mača garumā beidzot tika brīdināti ar tehniskajām piezīmēm, turklāt Bīls turpināja paust savu neapmierinātību ar notikumiem laukumā un tika izraidīts no zāles. Mača nogalē laukumā bija arī Porziņģis, kurš nepilnu minūti pirms finālsvilpes ar skaistu "alley-oop" bumbas triecienu grozā no augšas panāca 106:97.

Abi latvieši 37 sekundes pirms spēles beigām tika nomainīti. Intriga par mača uzvarētāju bija beigusies un vienīgais jautājums palika, vai Dončičs pārspēs savu karjeras rekordu - 35 punktus. Slovēnim tas neizdevās, taču "Mavericks" sezonu iesāka ar uzvaru 108:100.

Iepriekšējo divu sezonu laikā Porziņģis ir aizvadījis vien 48 spēles, pilnībā izlaižot 2018./19.gada sezonu un pirms divām sezonām savainojuma dēļ palaižot garām iespēju debitēt Visu zvaigžņu spēlē. Ziemā viņš nonāca "Mavericks" komandas paspārnē, vasarā ar Dalasas komandu parakstot līgumu par 158 miljoniem ASV dolāru.

Bertāns iepriekšējās sezonās pārstāvēja Sanantonio "Spurs", bet pēc nonākšanas "Wizards" komandā viņam ir laba iespēja uzlabot iepriekšējās sezonas statistiku - 8,0 punkti, 3,5 atlēkušās bumbas un 1,3 rezultatīvas piespēles vidēji mačā.

"Wizards" neveiksmju vai garo spēlētāju traumu dēļ, debiju NBA šosezon varētu piedzīvot arī Anžejs Pasečņiks, kurš sezonu iesāks attīstības jeb G līgas vienībā Vašingtonas "Capital City Go-Go".

2018./2019.gada sezonā par čempioniem kļuva "Raptors" basketbolisti, kas finālsērijā ar 4-2 pārspēja "Warriors" vienību.