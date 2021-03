VIDEO: Porziņģis izceļas ar iespaidīgu "double-double" un aizvada otru rezultatīvāko spēli šosezon

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 28 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, palīdzēdams Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" mājās ar 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18) uzvarēja Sanantonio "Spurs", vēsta LETA.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā guva 28 punktus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas un reizi rezultatīvi piespēlēja. Latvijas basketbolists bija rezultatīvākais spēlētājs komandā. Šosezon viņš tikai vienā spēlē bija guvis vairāk par 28 punktiem.

Liepājnieks grozā raidīja deviņus no 12 divpunktu un divus no pieciem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja četrus no pieciem "sodiņiem". Porziņģis arī pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja trīs personīgās piezīmes, bet "Mavericks" ar latvieti laukumā guva par astoņiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Luka Dončičs pievienoja 22 punktus, 12 atlēkušās bumbas un 12 rezultatīvas piespēles. Šis viņam bija jau 33."triple double" karjerā, kas viņu šajā rādītājā ierindo dalītā 11.pozīcijā.

"Spurs" rindās ar 30 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Demārs Derouzens, bet vēl 14 punktus pievienoja Petijs Milss.

Iepriekš līgā bija pārtraukums, jo aizvadītās nedēļas nogalē norisinājās Visu zvaigžņu spēle. Pēdējais mačs tika aizvadīts 4.martā.

"Mavericks" komanda pēc Zvaigžņu spēles pārtraukuma lēmusi, ka mājas arēnā spēles klātienē var vērot aptuveni 3500 līdzjutēju, kas ir par 1000 vairāk nekā iepriekš.

Ceturtdien "Mavericks" spēkosies ar Oklahomasitijas "Thunder".

Dalasas komanda ar 19 uzvarām 35 spēlēs Rietumu konferencē ieņem astoto vietu.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.