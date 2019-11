VIDEO: Porziņģis ar "double-double" neglābj "Mavericks" no zaudējuma pret "Clippers"

Latvijas basketbola zvaigzne Kristaps Porziņģis otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva 15 punktus, neglābdams Dalasas "Mavericks" komandu no zaudējuma.

"Mavericks" savā laukumā ar rezultātu 99:114 (27:34, 19:28, 31:31, 22:21) piekāpās Losandželosas "Clippers" komandai, vēsta LETA.

Abām komandām pirms mača bija piecu uzvaru sērija, bet "Mavericks" vienībai otrdien tā pārtrūka.

Porziņģis šajā duelī laukumā pavadīja 30 minūtes un 17 sekundes, kuru laikā iemeta vienu no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un četrus no astoņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, bloķēja vienu metienu, pieļāva trīs kļūdas un vienu reizi pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā ielaida par 13 punktiem vairāk nekā iemeta.

Latviešu basketbolists ar "double-double" izcēlies sešās no pēdējām septiņām spēlēm.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 22 punktiem bija Luka Dončičs.

Viesiem 28 punktus guva Kavai Lenards, 26 punkti bija Polam Džordžam, bet ar 21 punktu atzīmējās Lū Viljamss.

Porziņģis jau "Mavericks" pirmajā uzbrukumā realizēja tālmetienu un pirmajās minūtēs veiksmīgi cīnījās zem pretinieku groza. Pirmās ceturtdaļa vidū liepājnieks iemeta vienu no diviem soda metieniem un panāca 13:15, bet trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām pie rezultāta 22:28 viņš tika nomainīts.

Laukumā latvietis atgriezās otrās ceturtdaļas piektajā minūtē, kad "Mavericks" atradās iedzinējos ar 32:48. Ceturkšņa turpinājumā viņam nesekmējās ar metieniem, taču priekšpēdējā minūtē tika iemests vēl viens "sodiņš" (43:59). Puslaiku Porziņģis noslēdza ar spožu epizodi, kad gandrīz no laukuma centra iemeta tālmetienu, panākdams 46:62.

Tāpat kā pirmā puslaika pirmajā minūtē, arī otro spēles daļu latviešu basketbolists sāka ar realizētu tālmetienu, bet minūti vēlāk viņš iemeta arī vienu metienu divu punktu vērtībā (51:65). Ceturtdaļas otrajā pusē viņš divas reizes bija precīzs no soda metienu līnijas (66:82), tikdams pie saviem pēdējiem punktiem mačā.

Latvietis laukumā pabija arī spēles ceturtajā ceturtdaļā, taču kopā ar komandas biedriem nespēja atspēlēt "Clippers" drošo pārsvaru un cieta neveiksmi ar 99:114.

"Mavericks" ar 11 panākumiem 17 spēlēs atrodas Rietumu konferences ceturtajā vietā, bet "Clippers" ar 13 uzvarām 18 cīņās ir trešā.

Dalasas komanda nākamo maču aizvadīs piektdien, kad viesosies pie Fīniksas "Suns".