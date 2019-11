VIDEO: Porziņģim otrais "double-double" pēc kārtas un uzvara pār NBA čempioni

Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien guva 20 punktus un izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, palīdzēdams Dalasas "Mavericks" komandai izcīnīt uzvaru.

"Mavericks" Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē mājās ar rezultātu 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25) uzveica iepriekšējās sezonas NBA čempioni Toronto "Raptors", vēsta LETA.

Porziņģis šajā spēlē laukumā pavadīja 35 minūtes un 43 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no 13 divpunktu metieniem, vienu no septiņiem tālmetieniem un piecus no sešiem "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja 15 atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, bloķēja vienu metienu, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar viņu laukumā iemeta par sešiem punktiem vairāk nekā ielaida.

Dalasas komandā ar 26 punktiem, 15 atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs, bet pa 15 punktiem guva Delons Raits un Sets Karijs.

Pretiniekiem 26 punktus guva Normans Pauvels, bet 24 punkti bija Freda Vanflīta rēķinā. Paskāls Sjakams šoreiz samierinājās ar 15 punktiem.

Porziņģis savus pirmos punktus guva spēles ceturtajā minūtē, kad realizēja metienu pēc pagrieziena un realizēja soda metienu - 11:10. Turpinājumā viņš sekmīgi cīnījās zem groziem un četras minūtes pirms pirmās ceturtdaļas beigām tika nomainīts (20:15), bet laukumā atgriezās otrās ceturtdaļas piektajā minūtē (40:36).

Dažas minūtes vēlāk liepājnieks pēc vairākiem centieniem iedabūja bumbu grozā (46:49), puslaika turpinājumā iemeta vienu "sodiņu", bet 23 sekundes pirms spēles pirmās daļas beigām trieca bumbu grozā. Pārtraukumā laukuma saimnieki devās ar septiņu punktu deficītu (53:60).

Trešās ceturtdaļas vidusdaļā Porziņģis realizēja savu vienīgo tālmetienu mačā un divreiz izcēlās ar precīziem metieniem pēc pagrieziena, šajā nogrieznī no 60:62 panākdams 67:64. Vēl nedaudz vēlāk viņš ar "danku" panāca 71:66.

Spēles ceturtajā ceturksnī Latvijas basketbolists guva trīs punktus no soda metienu līnijas, kamēr "Mavericks" visas 12 minūtes atradās vadībā un svinēja uzvaru ar 110:102.

"Mavericks" ar septiņām uzvarām 12 spēlēs ieņem septīto vietu Rietumu konferencē, bet "Raptors" 12 spēlēs izcīnījusi astoņus panākumus, ierindojoties ceturtajā pozīcijā Austrumos.

Dalasas komanda mājas spēļu sērijas turpinājumā pirmdien tiksies ar Sanantonio "Spurs".