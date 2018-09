VIDEO: Jonass pēc sadursmes ar Prado iedzīvojies ceļgala savainojumā

Pērnā gada pasaules čempions motokrosā MX2 klasē Pauls Jonass no "Red Bull KTM Factory Racing" komandas pēc sadursmes ar savu komandas biedru Horhi Prado pēdējā pasaules čempionāta posmā iedzīvojies ceļgala savainojumā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Jonass aizvadītajā nedēļas nogalē divu braucienu summā ieņēma otro vietu pasaules čempionāta 18.posmā Turcijā. Par spīti tam, ka viņš piedzīvoja sadursmi pirmajā fnālbraucienā, noslēdzot to sestajā vietā, otrajā viņš izcīnīja uzvaru.

"Emocijas pēc Turcijas posma nav tās labākās, jo pirmajā braucienā sanāca sadursme ar Prado, kā rezultātā piedzīvoju kritienu," aģentūrai LETA sacīja Jonass. "Pēc šī kritiena ir radušās problēmas ar ceļgalu un šobrīd ir veikta magnētiska rezonanse, lai noskaidrotu savainojuma nopietnību. Trauma var būt arī nopietna, jo šobrīd ir skaidrs, ka ir savainota sānu saite, bet vēl nav pārliecība par krusteniskajām saitēm. Šobrīd ceļgals liek par sevi manīt, tomēr jācer, ka viss būs kārtībā un drīz varēšu atsākt trenēties, lai varētu sagatavoties atlikušajiem posmiem."

Pirmajā finālbraucienā, vadībā esot abiem "Red Bull KTM Factory Racing" braucējiem Jonasam un Prado, izveidojās sadursme, kas abu sportistu pozīcijas ievērojami pasliktināja. Jonass šajā situācijā vainu novēla uz Prado.

"Vienā no trases posmiem bija neliels tramplīns, un es aplī braucu no ārmalas un iekšmalu, kur veicu lēcienu. Prado tobrīd izdomāja, ka viņš no iekšmalas lēks man priekšā un, braucot pa šo trajektoriju, viņš man šķērsoja ceļu un rezultātā izveidojās sadursme. Ja es viņu būtu ieraudzījis ātrāk, protams, būtu nobremzējis un palaidis garām, jo kritienu piedzīvot negrib neviens, taču es viņu pamanīju tikai tad, kad biju gaisā un tad jau bija par vēlu. Protams, neesmu priecīgs par šo gājienu no Prado puses un nezinu, ko viņš tobrīd domāja, bet neko vairs nevar mainīt un jāskatās uz priekšu," sacīja Jonass.

Pašreizējais pasaules čempions sacīja, ka komandā neviens no sportistiem netika vainots. "Situācija gan nav tā patīkamākā, bet tas ir motokross un dažreiz tā gadās. Pēc posma par šo epizodi ar Prado nerunājām."

Neskatoties uz savainojumu, Jonass ar traumētu ceļgalu prata uzvarēt otrajā finālbraucienā.

Šobrīd MX2 klasē kopvērtējumā vadībā ar 773 punktiem atrodas Prado, kamēr Jonasam ir 749 punkti. Savukārt trešais ar 593 punktiem ir dānis Tomass Kjērs Olsens.

"Šobrīd man ir 24 punktu deficīts, un cīņa par titulu nebūs viegla, taču cīnīšos līdz beigām un darīšu visu, kas manos spēkos, lai aizstāvētu titulu," noslēdza Jonass.

Šosezon aizvadītajos 18 posmos Jonass izcīnījis piecas uzvaras.

Jonass pērn tika kronēts par pasaules čempionu MX2 klasē, veicot jaunu ierakstu Latvijas motokrosa vēsturē.

2015.gadā viņš bija pasaules vicečempions, bet aizpērn Jonass smadzeņu satricinājuma dēļ priekšlaicīgi noslēdza sezonu. Neskatoties uz nestartēšanu vairākos sezonas beigu posmos, Latvijas motokrosists izcīnīja piekto vietu kopvērtējumā pasaules čempionātā MX2 klasē.

Šajā sezonā tiks aizvadīti 20 posmi.