"Ventspils" LIBL spēlē uzvar "Liepāju" visās ceturtdaļās

"Ventspils" Kurzemes derbijā "Pafbet" Latvijas - Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) visās ceturtdaļās bija nedaudz labāka par "Liepāju", svinot piekto uzvaru sezonas sešās spēlēs.

"Ventspils" pārspēja "Liepāju" ar 73:64 (13:12, 23:19, 16:14, 21:19), vēsta LETA.

Tā bija divu spēkos līdzīgu pretinieku cīņa, kurā ventspilnieki netika tālāk par desmit punktu pārsvaru, bet viesi vienīgo reizi pēc Roberta Bērziņa precīza divpunktu metiena vadībā izvirzījās otrās ceturtdaļas sākumā - 13:12.

Pēdējā ceturtdaļā gan lielāko daļu laika mājinieku pārsvars svārstījās piecu līdz desmit punktu robežās.

Mājiniekiem rezultatīvākais ar 20 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Artūrs Ausējs. 19 punkti Kemeronam Randlsam, 13 punkti - Kristiānam Šulcam un 11 punkti un deviņas zem groziem izcīnītas bumbas - Kristoferam Kofijam. Savukārt Andrejs Šeļakovs trim punktiem pievienoja desmit zem groza izcīnītas atlēkušās bumbas.

Viesu rindās teicams "double-double" - 22 punkti un 14 atlēkušās bumbas -, kam tika pievienoti arī desmit izprovocēti pārkāpumi, Iļjam Gromovam. Vienas atlēkušās bumbas līdz "double-double" pietrūka Guntim Sīpoliņam, kurš guva 15 punktus.

Mājinieki ventspilnieki sezonu ir iesākuši pārliecinoši, zaudējot vienīgi pret čempioni "VEF Rīga" (93:96). Pēdējā spēlē kurzemnieki ar 113:90 sagrāva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" komandu, bet sezonas pirmajā mačā, pateicoties Māra Gulbja un Artūra Ausēja divpunktu metieniem, pēdējā minūtē izdevās izraut uzvaru pār liepājniekiem.

"Liepājai" jaunā sezona iesākusies pieticīgāk, jo piecās spēlēs bija svinēti vien divi panākumi. Pirmā uzvara izcīnīta pret "Latvijas Universitāti" (83:82), bet nākamajā duelī ar 88:86 izdevās uzvarēt Valmieras komandu. Pārējās trīs spēlēs liepājnieki zaudējuši "VEF Rīga" (63:104), "Ventspilij" un pēdējā mača pretiniecei "Ogrei" (77:94).

Iepriekšējā sezonā abas komandas tikās divreiz, abās uzvaru svinot "Ventspilij" - 97:46 un 109:80.

Turnīra līdere ar pieciem panākumiem ir "VEF Rīga", "Ventspils" ar pieciem panākumiem sešās spēlēs ir ceturtā, bet liepājnieki ar divām uzvarām sešos mačos ierindojas devītajā pozīcijā.

Citā piektdienas spēlē ar 25 punktiem par mača rezultatīvāko basketbolistu kļuva Kristaps Gludītis, sekmējot Rakveres "Tarvas" panākumu savā laukumā pār Tallinas "Kalev"/TLU ar 82:75 (28:18, 15:24, 19:15, 20:18).

Gludītis 33 minūtēs un 56 sekundēs laukumā realizēja sešus no desmit divpunktu un trīs no sešiem trīspunktu un četrus no sešiem soda metieniem. Viņa kontā arī divas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas pārķertas bumbas, viena kļūda un piecas izprovocētas piezīmes, kā arī labākais lietderības koeficients mačā 29.

Tas Rakveres komandai bija pirmais panākums sezonas piecos mačos, ieņemot 11.vietu 13 komandu konkurencē.

Līdz 5.decembrim paredzētas 30 spēles Latvijas komandu starpā. Tikmēr savu miniturnīru izspēlēs arī septiņas Igaunijas komandas.

LIBL trešās sezonas pamatturnīrā 13 komandām plānots aizvadīt divu apļu turnīru, pēc kura notiks izslēgšanas spēles - ceturtdaļfināla sērijas un "Final Four" turnīrs.

LIBL čempionātā 2020./21.gada sezonā piedalīsies 13 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī septiņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/TLU un "TalTech".

Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils", bet 2019./2020.gada sezona palika nepabeigta, Covid-19 pandēmijas dēļ pārtrauktajā pamatturnīrā pirmo vietu ieņemot "VEF Rīga", otro - "Ogrei", trešo - "Kalev"/"Cramo" un ceturto - "Ventspilij".