"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" virslīgā ar minimālu uzvaru pārspēj "Liepāju"

"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" svētdien Vidzemes Olimpiskā centra stadionā "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 24.kārtas mačā divu kaimiņu turnīra tabulā mačā ar 2:1 (1:0) pārspēja "Liepāju", par diviem punktiem apsteidzot liepājniekus arī turnīra tabulā.

Pirmais puslaiks labāks padevās mājiniekiem. Liepājnieki ātri sapelnīja divas dzeltenās kartītes, kas tika Raivim Andrim Jurkovskim un Sedinam Ketā. Puslaika vidū nepieskatīts pie viesu soda laukuma robežas palika valmieriešu portugālis Žorže Teišeira, kurš no metriem 16 sita pa vārtiem. Vārtsargs Vladislavs Lazarevs neko nespēja glābt - 1:0 mājinieku labā. Ar šādu rezultātu skatāmā futbolā noritošās spēles pirmais puslaiks arī beidzās, vēsta LETA.

Tikko bija sācies otrais puslaiks, kad pirmo dzelteno "plāksteri" nopelnīja arī valmierieši. Tā 46.minūtē tika Ērikam Punculam. Viņš gan reabilitējās 58.minūtē, kad pēc Teišeiras piespēles no laukuma kreisās puses Punculis pa labo pusi ieskrēja soda laukumā un trāpīja bumbu garām Jurkovskim vārtu tālajā stūrī - 2:0. Tajā pašā minūtē "Liepāja" vienus vārtus atguva - standartsituācijas izspēlē pēc Amansio Forteša piespēles no laukuma labās puses ar kreiso kāju bumba soda laukumā atrada Vugaru Askerovu, kurš to ar galvu viegli palaboja, raidot vārtos - 2:1. Atlikušajās mača minūtēs vairāk uzbruka "Liepājas" futbolisti, vēl vienu dzelteno kartiņu mājiniekiem nopelnīja Boriss Bogdaškins, taču uzvaru atņemt valmieriešiem nespēja.

Valmierieši sezonu iesāka veiksmīgi un vienubrīd bija trešajā vietā, bet pēdējie mēneši Vidzemes komandai bijuši nesekmīgi, jo pēc 22.maija astoņās virslīgas spēlēs svinēta vien viena uzvara. Šajā nogrieznī valmieriešiem bez vienībā panākuma pār "Jelgavu" (1:0) ir četri zaudējumi un trīs neizšķirti.

Turpretī "Liepāja" virslīgā nebija zaudējusi kopš 15.jūnija, šajā laikā izcīnot trīs uzvaras un divreiz cīnoties neizšķirti. Šonedēļ kurzemnieki izstājās no UEFA Eiropas līgas, kvalifikācijas otrajā kārtā atzīsto Zviedrijas kluba "Norrkoping" pārākumu.

Valmieras komandas vadības grožus šosezon uzņēmies Tamazs Pertija, bet Liepājas vienību kopš maija sākuma vada Aleksandrs Starkovs. Pertija vēju pilsētas vienību vadīja vēl pirms kļūšanas par Valmieras kluba stūrmani, pērn ap šo laiku pametot Liepājas komandu.

Sakrāto brīdinājumu dēļ "Liepājai" nevarēja palīdzēt viens no vadošajiem spēkiem uzbrukumā Danu Spataru, bet valmieriešiem šī paša iemesla dēļ nespēlēja centra aizsargs Leonardu Silva Lelis.

Pirmajā aplī ar 1:0 uzvarēja "Valmiera Glass"/ViA vienība, bet otrajā aplī "Liepāja" revanšējās, gūstot virsroku ar tādu pašu rezultātu. Abos līdzšinējos mačos uzvarējušas mājinieces.

Jau ziņots, ka šīs kārtas ievadā "Metta" sestdien "Daugavas" stadionā spēlēja neizšķirti 1:1 ar divkārtējo valsts čempioni Jūrmalas "Spartaku".

Šīs kārtas nākamajā spēlē pirmdien "Daugavpils" savā laukumā cīnīsies ar RFS. Svētdien bija paredzēta "Riga" un "Ventspils" tikšanās, bet šīs abas komandas sasniegušas UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešo kārtu, tādējādi duelis pārcelts uz 18.septembri. Šo kārtu izlaiž "Jelgava".

Ar 41 punktiem 20 spēlēs kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, kurai ar 38 punktiem 21 cīņā seko RFS. Tālāk ar 31 punktu 21 spēlē ir "Ventspils" un "Spartaka" komandas, piektajā vietā ar 30 punktiem 21 mačā ir "Valmiera Glass"/ViA, bet 28 punkti 21 duelī ir "Liepājai". Septītā ar 23 punktiem ir 21 maču aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 21 punktu 20 dueļos seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.