"Valmiera Glass"/ViA futbolisti sarūgtina arī "Liepāju"

"Optibet" futbola virslīgas sezonu veiksmīgi iesākusī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) svētdien sestās kārtas spēlē savā laukumā ar 1:0 (1:0) pārspēja "Liepāju", kamēr čempione "Riga" mājās ar 2:0 (1:0) guva virsroku pār vicečempioni "Ventspili".

Valmieriešiem vārtus guva japāņu futbolists Šunsuke Nakamura, vēsta LETA.

"Valmiera Glass"/ViA mača rezultātu atklāja trīs minūtes pirms pirmā puslaika beigām, kad Nakamura no vidējas distances pretī vārtiem nolika sev bumbu pa sitienam, raidot to tīklā. Liepājas komandas aizsargiem bija iespēja izsist bumbu ārā no soda laukuma, taču viņi kļūdījās, kā rezultātā japānis varēja netraucēts sist pa vārtiem.

Otrajā puslaikā liepājnieki centās izlīdzināt spēles rezultātu, taču pašu sitieni nesasniedza mērķi, kā arī droši vārtos spēlēja Vladislavs Lazarevs.

Valmierieši šo sezonu sākuši negaidīti veiksmīgi, jo pagājušās sezonas pastarīte piecās spēlēs guvusi desmit punktus, kas kopvērtējumā ļauj ieņemt augsto trešo vietu.

Tikmēr Rīgā notikušajā duelī laukuma saimniekiem vārtus guva iepriekšējās sezonas labākais snaiperis Darko Lemajičs un Aleksejs Višņakovs.

Pirmā puslaika pirmajā pusē abām komandām bija vairākas iespējas atklāt cīņas rezultātu, bet tās nevainagojās ar panākumiem. Serbu uzbrucējs Lemajičs rīdziniekus vadībā izvirzīja 31.minūtē, kad vārtu priekšā saņēma bumbu un bez apstādināšanas trieca to mērķī.

Otrajā puslaikā ventspilnieki centās atspēlēties, taču nesekmīgi. Tuvojoties mača beigām, "Riga" palika bez sava uzbrukuma līdera Lemajiča, kurš 13 minūtes pirms pamatlaika beigām saņēma otro dzelteno kartīti un tika noraidīts no laukuma. Spēlējot mazākumā "Riga" guva vēl vienus vārtus - piecas minūtes pirms pamatlaika beigām pretuzbrukumā Višņakovs pēc Armanda Pētersona piespēles netraucēts no tuvas distances pārspēja Ivanu Baturinu.

Zīmīgi, ka "Riga" vārtus sargāja komandas nomināli trešais vārtsargs Nils Toms Puriņš. Traumu turpina dziedēt Roberts Ozols, bet svētdien laukumā nevarēja doties arī Maksims Uvarenko.

Komandas šo sezonu bija iesākušas līdzīgā ceļā - "Riga" četrās spēlēs bija iekrājusi deviņus punktus, kamēr "Ventspils" piecos mačos tikusi pie astoņiem, tām kopvērtējumā ieņemot attiecīgi otro un trešo vietu.

Šī abām vienībām būs pirmā tikšanās reize šosezon, bet kopumā tās savā starpā spēkojušās 13 mačos, katrai izcīnot pa četrām uzvarām. Savukārt piecos gadījumos spēles noslēgušās neizšķirti.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka "Metta" komanda svētdien svinēja savu pirmo uzvaru šīs sezonas "Optibet" futbola virslīgas spēlēs, savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspējot divkārtējo Latvijas čempioni Jūrmalas "Spartaku".

Laukuma saimniekiem vārtus guva Kgotso Masangane, Rihards Ozoliņš un Tamirlans Džamulatdinovs.

Pirmā bīstamā epizode pie "Spartaka" vārtiem bija pirmā puslaika vidū, kad pēc Džamulatdinova soda sitiena bumba atsitās pret vārtu stabu. Šajā epizodē jūrmalnieku aizsargs Gints Freimanis nospēlēja ar roku, tādējādi uz viesu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens. "Pendeli" izpildīt devās Džamulatdinovs, kura raidījumu atvairīja Vitālijs Meļņičenko.

Tiesa, 39.minūtē "Metta" komandai tomēr izdevās uzlauzt pretinieku vārtus. Pēc tālas piespēles bumbu pie soda laukuma saņēma Masangane, kurš apsteidza Jūrmalas vienības aizsargus un raidīja bumbu tīklā. Ar to gan mājinieku uzbrukumi nebeidzās, un puslaika priekšpēdējā minūtē Ozoliņš no tuvas distances panāca jau 2:0 "Metta" labā.

Otrā puslaika pirmajā pusē "Metta" futbolists Kristaps Liepa pretinieku soda laukumā saņēma sitienu pa seju, kā rezultātā 63.minūtē uz viesu vārtiem tika nozīmēta vēl viena "pendele". Džamulatdinovs sita tajā pašā stūrī, bet šoreiz Meļņičenko bija bezspēcīgs. Puslaika otrajā pusē "Spartakam" neizdevās lauzt cīņas gaitu un atspēlēties, "Metta" futbolistiem svinot uzvaru ar 3:0.

Šajā divcīņā savā starpā mērojās turnīra pastarītes, jo abas komandas ar trim punktiem atrodas turnīra tabulas lejasdaļā.

Virslīgas sestās kārtas izspēle noslēgsies pirmdien, kad "Daugavpils" uzņem kopvērtējuma līderi RFS. Šo kārtu tikmēr izlaiž "Jelgava".

Ar piecās spēlēs gūtiem 15 punktiem virslīgas vadībā šobrīd ir RFS, kam ar 12 punktiem piecās cīņās seko "Riga", tālāk ar desmit punktiem ir "Valmiera Glass"/ViA, bet ceturtā ar astoņiem punktiem ir "Ventspils". Tālāk ar sešiem punktiem piecās spēlēs seko "Liepāja" un "Jelgava", četri punkti ir "Daugavpilij", bet trīs punkti ir "Metta" un "Spartaks" komandām.

Kā zināms, tad šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.