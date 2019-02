Uz Liepājas atklātā boulinga čempionāta pirmo posmu ierodas arī lietuvieši

Atpūtas uz izklaides centrā „Dzintara boulings” tika aizvadīts Liepājas atklātā boulinga čempionāta pirmais posms, ko organizē biedrība „Liepājas boulinga klubs” ar Liepājas pilsētas atbalstu.

Turnīrs pulcēja kopumā 24 sportistus, tanī skaitā septiņus no Lietuvas. Nelabvēlīgie laika apstākļi un ceļa segums, acīm redzot, bija par iemeslu, kāpēc lietuvieši nebija atbraukuši kuplākā skaitā. Turnīrā neiztika arī bez pārsteigumiem. Un agrīnā čempionāta stadija arī atspoguļojās rezultātos. Jāpiemin, ka finālā neiekļuva neviens spēlētājs no pērnā čempionāta pirmā piecinieka, informē Liepājas boulinga čempionāta organizators Kristaps Ruicēns.

Pēc aizvadītām sešām kvalifikācijas spēlēm finālā iekļuva Saimonas Sakalauskas ar 1009 punktiem, Keštutis Kandrotas (1011), Bronius Ridikas (1018), Mihails Gņedašs (1021), Tomas Gulbinas (1034), Gints Dzenis (1036), Jānis Treimanis (1052) un Sergejs Torčuks ar 1059 punktiem.

Fināls kopumā bija diezgan līdzvērtīgs, jo otro no sestās pozīcijas šķīra 33 punkti. Taču vērts pieminēt ir viena no ilggadējiem čempionāta dalībniekiem Gintu Dzeni, kurš lai arī pēdējos gados nebija izcēlies ar panākumiem, tomēr 1. posma finālā demonstrēja teicamu sniegumu, sakrājot 611 punktus, pārliecinoši triumfējot. Labs sniegums arī Sergejam Torčukam – 534 punkti. Un goda pjedestālu noslēdza lietuvietis Tomas Gulbinas, kurš tikai par punktu atpalika no 2. vietas.

Nākamais Liepājas boulinga čempionāta posms notiks 5. martā pulksten 18:00 atpūtas un izklaides centrā „Dzintara boulings”.