Tokijas olimpiskās spēles notiks bez ārvalstu skatītājiem

2021.gada Tokijas olimpiskās un paralimpiskās spēles notiks bez ārvalstu skatītājiem, sestdien paziņoja Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un vietējie organizatori.

Šāds solis tika prognozēts un par to tika runāts vairākus mēnešus. Amatpersonas norāda, ka pandēmijas dēļ ir pārāk liels risks uz spēlēm pielaist ārvalstu skatītājus un pret šādu iespēju stingri iestājās Japānas sabiedrība, vēsta LETA.

Bez skatītājiem būs arī olimpisko spēļu lāpas stafetes pirmais posms, kas startēs Fukušimas prefektūrā 25.martā.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.