Tiks noskaidroti 2019. gada "Bruģa bumbas" čempioni

Šo sestdien, 10. augustā, iepretim tirzniecības namam “Kurzeme” tiks aizvadīts noslēdzošais sestais šī gada „Bruģa bumbas” čempionāta posms, tādējādi noskaidrojot šī gada čempionus visās vecuma grupās. Pieteikšanās iespējama no pulksten 9:30 - 10:00, bet sacensību sākums pulksten 11.

“Bruģa Bumbas” 2019. gada vasaras sezona ir iesoļojusi finiša taisnē, jo aiz muguras aizvadīti jau pieci posmi, bet atlicis vairs tikai viens noslēdzošais t/n Kurzeme posms. Cerams, ka skatītājus šis posms priecēs ar intrigu pilnām cīņām, jo kopvērtējuma čempionu liktenis vairākās grupās joprojām ir aktuāls un neskaidrs, informē turnīra organizators Mārtiņš Kozlovskis.

Īpaši interesantas solās būt cīņas U99 vīriešu un sieviešu, kā arī MIX grupās, kur čempionu litkenis noskaidrosies sestdienas pēcpusdienā. Un tāpat vēl bez basketbola spēlēm pasākuma laikā tiks noskaidrots ne tikai sestais finālists meistarības konkursam, bet uzreiz pēc tam noskaidrosim arī šīs sezonas meistarīgāko dalībnieku, kurš tiks pie vērtīgas dāvanu kartes 100 EUR vērtībā no tirdzniecības nama „Kurzeme”. Informējam, ka pirmajos piecos posmos finālu ir sasnieguši sekojoši basketbolisti: Eduards Smiltnieks, Matīss Caune, Kārlis Libkovskis, Emīls Vizulis un Markuss Gūža.

Pieteikšanās sacensībām būs iespējama sacensību dienā 1 – 1,5 stundas pirms tā sākuma no pulksten 9:30 – 10:00. Dalības maksa no komandas 10 EUR, neatkarīgi, vai komandā spēlē trīs vai četri spēlētāji. Tāpat U14 un U17 vecuma grupās Liepājas sporta spēļu skolas audzēkņiem dalība pasākumā bez maksas, tādējādi veicinot šī sporta veida attīstību tieši jauniešu vidū. Tāpēc visi sestdienas pēcpusdienā tiekamies pie tirdzniecības nama Kurzeme!

Vecuma grupas:

U-14 zēni (2005. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-17 zēni (2002. gadā dzimušie un jaunāki zēni)

U-99 vīrieši (vīrieši bez vecuma ierobežojuma)

U-99 sievietes (sievietes bez vecuma ierobežojuma)

MIX grupa (komandā spēlē vismaz viena sieviete)

„Bruģa bumba 2019” sacensību posmi:

6.posms 10.augusts 11:00 (t/n Kurzeme noslēguma posms).