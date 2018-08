Tiks meklēti jaunie bobsleja un skeletona talanti, tajā skaitā monobobslejistes nākamajām olimpiskajām spēlēm

Nākamajā sestdienā Murjāņu Sporta ģimnāzijas manēžā notiks testi jaunajiem skeletona un bobsleja talantiem, turklāt iespēja sevi pierādīt būs sievietēm, kas vēlas startēt jaunizveidotajā monobobsleja disciplīnā, vēsta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija.

Testi notiks sestdien, 8.septembrī plkst.12. Ierašanās, sagatavošanās un reģistrācija būs jau no plkst.11, vēsta LETA.

Uz testiem tiek aicināti spēcīgi, ātri un sevis apliecinoši jaunieši, vēlams no 16 līdz 26 gadu vecumam, augumā no 1,75 metriem un vairāk. Testu rīkotāji pauž vēlmi, lai kandidāti spētu veikt 30 metrus gaitā vismaz 3,20 sekundēs un no vietas spētu aizlēkt vismaz 2,75 metru tālu.

Atlases testu programmā būs 30 metru skrējiens gaitā, bobsleja trenažiera stumšana un tāllēkšana no vietas.

"Pats galvenais, lai būtu vēlme sevi apliecināt visaugstākajā līmenī. Es negribu nevienam sporta veidam atņemt tos labākos kadrus, viss jāizlemj pašiem. Tomēr, ja apzināties savu līmeni kādā citā veidā un ja tā augstākā robeža ir tikai kvalificēšanās lielajām sacensībām, tad es aicinu izmēģināt bobsleju. Mums ir labas iestrādes, ir panākumi, federācija sekmīgi darbojas un to vajag izmantot, lai sasniegtu visaugstākos mērķus. Nekas jau sportā nav mūžīgs, kādreiz var beigties arī tie labie laiki bobslejā un es aicinu visus izmantot šobrīd labvēlīgo situāciju. Tas attiecas arī uz sportiskajām meitenēm, monoboba disciplīna ir samērā jauna, te vēl nav tādas īstas sistēmas un to vajag izmantot, šī disciplīna ir jau nākamo ziemas olimpisko spēļu programmā," stāsta Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Sandis Prūsis.

Jau vairākus gadus Latvijas bobslejisti un skeletonisti ir starp vadošajiem pasaulē. Lai būtu arī iekšējā konkurence un turpinājums nākotnē, atkal tiek meklēti jauni talanti bobslejā un skeletonā. Turklāt tagad tiek aicinātas pieteikties arī sportiskas meitenes, jo sieviešu bobslejs monobobā jau ir iekļauts nākamo 2022.gada ziemas olimpisko spēļu programmā.